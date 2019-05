Ieri è andata in onda la penultima puntata della fiction Mentro ero via con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il 9 maggio invece, come ci rivelano le anticipazioni, assisteremo all'epilogo in cui Monica ritroverà la memoria o almeno una parte importante di essa. Ecco allora cosa vedremo dettagliatamente ma prima un piccolo riassunto.

Sconvolgimenti

Nelle ultime battute di Mentro ero via, Monica ha cercato di capire chi tra i suoi familiari fosse suo alleato e chi suo nemico.

Mentro ero via, ultima puntata: le anticipazioni

Per questo la poverina si è ritrovata sempre più sotto pressione mentre Stefano si è allontanato da lei. Monica, poi, ha cercato di andare avanti per il bene della sua amatissima figlia ribelle Sara e del Piccolo Vittorio. Abbiamo visto inoltre che la Grossi ha continuato a cercare la verità sul suo passato e su quella terribile notte.

Nella puntata di ieri, la donna è tornata nella villa al lago e ha cercato in ogni modo di mettere assieme i ricordi legati non soltanto alla storia con Gianluca ma anche all'azienda farmaceutica.

Pubblicità

Ha poi guardato il video di sorveglianza dove ha visto chiaramente il marito sparare a Marco. Quest'ultimo è poi caduto rovinosamente nella piscina ed è morto. Monica ha quindi cercato di ricordare anche i lati più nascosti del carattere di Gianluca. Il tutto mentre Stefano ha proseguito anch'egli le indagini. Un decesso improvviso ed un inseguimento, però, hanno messo a serio rischio la sua vita.

L'epilogo

Nell'ultima puntata di Mentre ero via che andrà in onda su Rai 1 il 9 maggio tutti i nodi verranno al pettine come ci rivelano le anticipazioni.

La protagonista, infatti, ricorderà alcuni momenti importanti di quella bruttissima notte e nel dettaglio che Riccardo non era in macchina da solo. Secondo Stefano, infatti, insieme a lui ci sarebbe stato proprio suo padre. Gli spoiler ci comunicano poi che Riccardo farà incontrare a Monica un uomo che si presentò come Enrico Vicenti. Quest'ultima, però, non si ricorderà minimamente di lui. Succederà poi che sui giornali usciranno delle foto che ritrarranno Stefano e Monica in atteggiamenti inequivocabili e ciò susciterà molto scalpore.

Pubblicità

Il De Angelis allora chiederà ad un suo amico hacker di scoprire chi abbia scattato tali foto. Tutto ciò accadrà mentre Monica si sottoporrà ad una nuova seduta di ipnosi voluta dalla Liguori. Durante quest'ultima, la donna vedrà una persona, forse una donna, che si trovava nella macchina di Riccardo. Monica, quindi, tornerà a guardare i filmati delle telecamere e si accorgerà che forse aveva ragione. Stefano, invece, starà malissimo nel rivedere quelle immagini in quanto rivivrà ancora una volta il dramma per la morte del fratello.

Pubblicità

La sua amata, quindi, cercherà di consolarlo e gli darà un bacio sotto la pioggia.

Succederà poi che il suocero della Grossi vedrà le foto che la ritraggono con Stefano e si sentirà male. La donna chiamerà quindi subito i soccorsi. Vedremo poi che Giorgi comunicherà a Stefano di aver scattato quelle fotografie soltanto per vendicarsi di Monica con la quale ebbe una relazione di quattro mesi. La bellissima fiction si chiuderà infine con Monica che riacquisterà la memoria per cui si scoprirà se è stata realmente colpevole di qualcosa o innocente. In tale frangente nemici e amici si scambieranno i ruoli fino al gran finale con una super rivelazione con quale la Grossi dovrà fare i conti.