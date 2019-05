Questa notte alle 3 andrà in onda la quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la Serie TV fantasy ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George Martin. L'attesa per il quarto episodio è tantissima e ancora una volta sono stati bucati i sistemi della HBO. Infatti, in rete stanno girando alcuni leak sulla 8x04 di Game of Thrones e sono davvero clamorosi. Dunque, dopo alcune fastidiose anticipazioni che abbiamo avuto prima della messa in onda della seconda puntata dell'ottava stagione, questa volta ci hanno regalato alcune scene clamorose della 8x04 di GOT.

Leak 8x04 del Trono di spade: Muoiono Missandei e il drago Rhaegal

Fortunatamente, non è stato hackerato l'intero episodio, però, secondo quanto trapela dalle ultime anticipazioni, dobbiamo aspettarci una puntata ancor più clamorosa di quella di settimana scorsa, in cui Arya Stark ha clamorosamente ucciso il Re della Notte.

In primis, partiamo da una gioia per tutti quei fan della coppia composta da Jaimie Lannister e Brienne: i due finalmente si baciano durante un bagno e tutto questo ricorda moltissimo quello che fecero già diverse stagioni già.

In rete circola la foto del bacio nella vasca tra i due e rappresenta un momento dolcissimo per la coppia. Tutto ciò lascia intendere che lo Sterminatore di Re abbia scelto di schierarsi con le truppe della Madre dei draghi, Daenerys Targaryen. Quindi, contro sua sorella Cercei Lannister.

Due video in rete svelano la morte di Rhaegal e Missandei

Passiamo poi a parlare del primo dei due video che circolano in rete: la morte del drago di Daenerys, Rhaegal. Quest'ultimo aveva già mandato in ansia i fan della serie tv al termine del terzo episodio.

Successivamente, dopo l'uscita del trailer ufficiale della quarta puntata, in tanti hanno tirato un sospiro di sollievo, però nella 8x04 il drago viene ucciso facilmente dalla macchina di Qyburn. Ma ciò che più di tutto sconvolge è che Jon Snow non era su di lui. A questo punto la domanda è se sia morto nel corso dell'episodio oppure non è partito verso Approdo del Re, in quanto ha discusso con la Madre dei draghi.

Il secondo video che sta circolando in rete, mostra la morte di Missandei, giustiziata sulle mura di Approdo del Re, dalla Montagna.

Nel video possiamo vedere come il suo fidanzato Verme Grigio non riesce a guardare la morte della sua amata. Siamo sicuri che, dopo quanto accaduto, il comandante degli Immacolati farà di tutto per vendicarla. Inoltre, tutto ciò potrebbe portare la Targaryen a diventare una regina pazza e quindi potrebbe distruggere Approdo del Re con le fiamme. Adesso, non ci resta che aspettare l'episodio di questa notte per scoprire il resto del quarto episodio che si preannuncia davvero emozionante.