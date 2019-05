Valentina Vignali, prima di diventare una concorrente del Grande Fratello 16, ha inviato una lettera al giornale "Ok-Salute", nella quale si è soffermata sulle difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni a causa di un tumore alla tiroide. La testata proprio in questi giorni ha pubblicato le dichiarazioni dell'atleta riminese, dalle quali emergono la rabbia e la frustrazione provate dalla 27enne nel corso della sua battaglia contro questo male che non l'ha ancora abbandonata del tutto.

Valentina Vignali e la sua battaglia contro il cancro - bitchyf.it

Valentina Vignali si è sottoposta anche a cicli di radioterapia

Valentina Vignali è nata a Rimini il 30 maggio del 1991 e, oltre ad essere una giocatrice di basket (sport che ha cominciato a praticare quando aveva 8 anni) è anche una modella ed un personaggio televisivo. In queste settimane il pubblico la sta conoscendo meglio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 16, reality show condotto da Barbara D'Urso su Canale 5.

Non tutti sanno che l'atleta romagnola qualche anno fa ha dovuto fare i conti con un grosso problema di salute, ovvero un tumore maligno alla tiroide.

Pubblicità

Circa sei anni fa, dopo essersi sottoposta a delle visite mediche di routine, ha fatto la drammatica scoperta e, per debellare il cancro, si è sottoposta anche ad un intervento chirurgico che inevitabilmente l'ha segnata sia fisicamente che psicologicamente.

Dopo l'operazione, infatti, la Vignali ha appreso un'altra amara verità: il carcinoma aveva lasciato una metastasi che l'ha costretta a sottoporsi ad una serie di cicli di radioterapia. La cestista ha deciso di rivelare la sua storia sui social network nel giorno del quinto anniversario dall'intervento chirurgico alla tiroide.

La concorrente del GF16 ha anche raccontato di essere riuscita a superare quei momenti difficili grazie al sostegno e alla vicinanza di parenti e amici che non l'hanno mai abbandonata, dandole sempre tanta forza.

Ogni otto mesi Valentina si sottopone a dei controlli

A distanza di circa sei anni dalla scoperta del carcinoma, oggi Valentina Vignali non si è ancora liberata della malattia, dovendo effettuare dei controlli specifici ogni otto mesi per monitorare la metastasi.

Pubblicità

"Sono ancora viva - ha spiegato la modella nella lettera inviata a 'Ok-Salute' - nonostante un tumore maligno e una successiva metastasi oggi addormentata, ma sempre lì, alla base della gola. Non ho mai avuto paura, ma è un'esperienza che ti cambia il modo di vedere e di affrontare l'esistenza". Sono indubbiamente parole significative e profonde quelle scritte dalla gieffina, che mettono in evidenza la sua forte personalità e il coraggio nell'andare avanti senza pensare ai rischi legati al brutto male che l'ha colpita.

Pubblicità

Nella serata di domani Valentina Vignali sarà tra i protagonisti di un'altra puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5. I fan della bella romagnola si augurano che continui il suo percorso nella casa, dando del filo da torcere agli altri concorrenti.