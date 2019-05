Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca più famosa della televisione italiana, "Tempesta D'amore". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 giugno.

Questa settimana al Furstenhof, Christoph userà Annabelle per mettere Joshua contro i Saalfeld, Alfonso sarà pazzo di gelosia nei confronti di Werner, Denise dovrà riscattare la propria immagine agli occhi del ragazzo che ama e Paul e Romy dovranno scontrarsi con alcuni imprevisti che gli impediranno di proseguire i preparativi per le loro nozze.

Tina e Robert si baciano

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che arriverà al Furstenhof un'importante critico gastronomico e Tina sarà costretta a fare i salti mortali pur di riuscire a convincerlo delle proprie qualità di cuoca.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 2 all'8 giugno

Christoph chiederà ad Annabelle di avvicinarsi a Joshua per convincerlo a patteggiare per la loro causa. Werner e Alfons si contenderanno ferocemente il posto di volto maschile della campagna pubblicitaria di "Miss x" al fianco di Hildegard. Valentina deciderà di fuggire con Fabien, dopo che verrà a sapere quale punizione Robert ha in serbo per lui. Denise e Joshua saranno costretti a trascorrere la notte insieme in una baita a causa di un temporale improvviso.

Christoph assisterà ad un bacio fra Robert e Tina. Fabien si impegnerà moltissimo per dimostrare ad Eva di essere una persona molto affidabile, finendo per riuscirci. Annabelle andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che Denise e Joshua hanno trascorso la notte insieme. Hildegard si renderà conto che suo marito è molto geloso di Werner, così cercherà un modo per sistemare la situazione. Robert si renderà conto di essere stato troppo severo con Fabien e si scuserà Christoph racconterà ad Eva che Robert l'ha tradita, ma la donna non gli crederà fino a che non si renderà conto che suo marito le ha recentemente mentito.

Romy e Paul iniziano a preparare il loro matrimonio

Annabelle farà credere a Joshua che Denise è una vera e propria bugiarda. Romy e Paul inizieranno i preparativi per il loro matrimonio, ma un imprevisto li costringerà a fermarsi ancor prima di iniziare il tutto. Resasi conto che Annabelle le ha fatto fare una brutta figura davanti a Joshua, Denise cercherà di provare al giovane la propria sincerità. Eva consiglierà a Tina di lottare contro i sentimenti che prova nei confronti di Robert.

Arriverà il giorno della serata di gala degli albergatori e tutti si prepareranno per parteciparvi al meglio. Annabelle riuscirà a farsi accompagnare dal giovane Joshua mentre Werner inviterà Hildegard ad accompagnarlo. Il gesto del Saalfeld, ovviamente, scatenerà ancora di più la gelosia di Alfons.