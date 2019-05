Sono state rilasciate da qualche giorno le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'Amore" riguardanti le puntate che andranno in onda dal 26 maggio al 1° giugno. Una certa attenzione verrà rivolta ad un'interessante proposta che Robert e Werner faranno a Joshua, mentre Alfons non riuscirà a nascondere la sua gelosia per l'avvicinamento tra Hildegard e Werner.

Annabelle si arrabbia con Denise

Dagli spoiler di "Tempesta d'Amore" si apprende che, dopo aver baciato Joshua mentre era incosciente in ospedale, Denise dovrà affrontare l'ira della sorella Annabelle. Quest'ultima, infatti, non crederà alle scuse accampate dalla ragazza e la metterà alle strette, costringendola a dire la verità una volta per tutte.

Proprio Joshua verrà raggiunto da Werner che lo ringrazierà per avergli salvato la vita. Saalfeld e Robert, al contempo, faranno al giovane una proposta irrinunciabile.

I rapporti tra Paul e il padre Romy continueranno ad essere piuttosto tesi, ma per fortuna il ragazzo potrà contare su un aiuto del tutto inatteso.

Preoccupati che Werner possa soffrire di solitudine, i Sonnbichler lo inviteranno a cena, ma questa decisione col senno di poi risulterà piuttosto avventata. Ignara di ciò che prova Tina per suo marito, Eva si offrirà di accudire il piccolo Tom.

Alfons geloso di Hildegard e Werner

Fabien il giorno prima dell'esame per la patente inviterà Valentina a fare un giro in auto.

Mentre Werner e Hildegard giocheranno a carte, Alfons si sentirà a disagio nel notare una certa affinità tra i due. Joshua sarà chiamato a prendere una decisione importante per la sua carriera e anche per la vita sentimentale con Annabelle.

Eva scoprirà che Tina è innamorata di suo marito. Fabien sarà bocciato all'esame di guida, ma non dirà nulla a Valentina, partendo comunque con lei per una gita in macchina. Alfons andrà su tutte le furie quando Werner farà recapitare a casa Sonnbichler un mazzo di fiori per Hildegard.

Il viaggetto di Fabien e Valentina non andrà benissimo, poiché l'automobile si fermerà a causa di un guasto. Joshua si confiderà con Paul, chiedendogli dei consigli sulla sua relazione amorosa con Annabelle. Quest'ultima nel frattempo ascolterà il confronto tra i due e comincerà a rendersi conto che il suo piano è a rischio.

Intanto cominceranno i provini per trovare il protagonista maschile della campagna pubblicitaria di "Miss X". Werner e Alfons si presenteranno entrambi alle selezioni e saranno scintille sul set.

Robert scoprirà che Fabien ha portato sua figlia in gita senza aver conseguito la patente, e prenderà dei seri provvedimenti contro di lui.