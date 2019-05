Il Movimento Italiano Genitori, come accade spesso, ha deciso di esporsi contro quello che accade nel reality attualmente in onda su Canale 5: il Grande Fratello 16. Il giorno successivo alla puntata in cui c'è stato il confronto definitivo tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini, il Moige ha diramato un comunicato stampa per protestare per le scene aggressive e lesive dell'immagine della donna che sono andate in onda ieri sera.

Il Moige contro il GF: 'Parolacce, insulti e urla'

Quello che è accaduto ieri sera nella Casa del Grande Fratello tra Francesca De Andrè e il suo ormai ex fidanzato, non è andato giù a più di qualcuno: il faccia a faccia che c'è stato tra i due, infatti, ha fatto storcere il naso a molti per le cose che sono state dette, ma soprattutto per alcuni gesti che ha fatto il ragazzo.

A schierarsi pubblicamente contro quello che è successo nel corso dell'ultima puntata del reality, è stato il Moige con un duro comunicato: il Movimento Italiano Genitori, infatti, ha sottolineato tutti gli atteggiamenti sbagliati che hanno avuto i protagonisti del programma, atteggiamenti che potrebbero aver leso la sensibilità dei minori che stavano guardando la tv in quel momento.

Grande Fratello 16, il Moige denuncia: 'Scene aggressive e di violenza su una donna'.

"Giorgio è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione, come se fosse sotto effetto di stupefacenti", ha fatto sapere questo importante ente.

Ad ipotizzare che l'ex compagno della genovese possa aver fatto uso di droghe prima di entrare nella Casa, sono stati in tanti; la stessa De Andrè, in diretta su Canale 5, ha detto a Tambellini: "Non lo sai perché sei fatto dalla mattina alla sera?". "Non sono mancate parolacce, insulti volgari, urla e una decisa mercificazione della figura della donna", ha aggiunto il Moige nel comunicato che tutti i siti stanno riportando nelle ultime ore.

Insomma, chi lavora in difesa dei minori, segnalando i contenuti diseducativi che vanno in onda sul piccolo schermo, non ha affatto apprezzato il confronto che c'è stato tra Francesca e Giorgio al GF, definito dagli stessi come una "scena aggressiva che ha portato ad un contatto fisico violento".

Barbara D'Urso caccia Giorgio dalla Casa

Che Giorgio possa aver usato delle maniere un po' forti per avvicinarsi a Francesca, ieri sera l'ha fatto notare immediatamente anche Barbara D'Urso: vedendo Tambellini stringere il viso della De Andrè con veemenza, la conduttrice del Grande Fratello gli ha immediatamente intimato di allontanarsi.

Lo scontro tra la padrona di casa e il toscano, però, è continuato: i due si sono punzecchiati a distanza, lui ha accusato lei e gli autori di usare la sua ex per fare audience. "Carmelita", dopo aver visto l'ennesimo avvicinamento pericoloso del ragazzo alla concorrente, gli ha detto: "Basta, vai via. Vai!".

Dopo molte settimane in cui il tradimento di Giorgio a Francesca è stato l'argomento cardine delle puntate in diretta (ieri per quasi tutta la sera si è parlato della genovese e della sua vita difficile, sia familiare che amorosa), lunedì scorso si è finalmente chiuso questo capitolo con l'addio della De Andrè al fidanzato.

A conferma del fatto che la giovane ha definitivamente voltato pagina, ci sono i baci passionali che si è scambiata questa mattina con Gennaro Lillio sotto le coperte mentre tutti gli altri ancora dormivano.