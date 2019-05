Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera che narra le vicende del clan Forrester. Nelle puntate americane in onda a fine maggio, il mistero della scomparsa della figlia di Hope e Liam avrà le ore contate grazie a Xander, il quale udirà una conversazione alquanto sospetta tra Zoe e Florence.

Pubblicità

Pubblicità

Beautiful: la figlia di Hope e Liam rapita dal dottor Reese

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate attualmente in onda in America, si soffermano sul mistero della morte di Beth, la figlia di Hope e Liam (Scott Clifton). Come svelato, l'ex coppia è convinta che la loro bambina sia deceduta durante le ultime fase del parto sull'isola di Catalina. In realtà, la piccola Beth è stata sottratta dal ginecologo Reese (Wayne Brady) per saldare alcuni debiti contratti con alcuni strozzini.

Beautiful, anticipazioni americane: Xander scopre che la figlia di Hope e Liam è viva

Di conseguenza, deciderà di dare la figlia di Hope e Liam in adozione. La scelta ricadrà su Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), in quanto ha deciso di dare una compagna di giochi a Kelly. La Forrester sarà all'oscuro del piano del dottor Reese ma ecco che qualcuno sembrerà vicino a scoprire tutta la verità sullo scambio delle culle.

Anticipazioni Beautiful: Xander scopre la verità su Beth

Le trame americane di Beautiful, in onda tra un anno in Italia, svelano che Xander udirà una conversazione tra Florence e Zoe (Kiara Barnes).

Pubblicità

Proprio quest'ultima è la figlia del dottor Reese mentre la prima è colei che ha finto di essere la madre naturale di Beth. Xander, infatti, ascolterà involontariamente le urla delle due ragazze provenire da uno studio della Forrester Creations. Lo stagista chiederà a Zoe cosa stia succedendo, tanto da metterla in evidente difficoltà. Il giovane, infatti, scoprirà che la figlia di Liam e Hope è viva. Peccato che tutti siano all'oscuro di cosa ha fatto il dottor Reese con la complicità di Florence e sua figlia.

Florence vittima di sensi di colpa

Ma la verità sulla scomparsa della figlia di Hope e Liam potrebbe avere le ore contate grazie alla rivelazione di Flo, quando scoprirà di essere una Logan, in quanto figlia di Storm. Quest'ultima vorrebbe rivelare a tutti il grande segreto dopo aver stretto un profondo legame con sua cugina di Hope (Annika Noelle). La figlia di Shauna (Denise Richards), infatti, sarà preda gravi sensi di colpa dopo essersi avvicinata a Wyatt.

Pubblicità

Come saprete, i due avevano interrotto la loro storia d'amore dopo che quest'ultimo si era trasferito a Los Angeles insieme alla madre Quinn. Di conseguenza, Florence sarà messa di fronte ad un bivio: tacere o svelare il suo segreto e mettere a repentaglio la sua storia con il figlio di Bill? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Beautiful per scoprire cosa succederà.