Manca poco alla fine della stagione di Uomini e donne attualmente in onda: a breve, infatti, i tre protagonisti del Trono Classico faranno la loro scelta. Un'interessante indiscrezione che "Vicolo delle News" ha dato nelle ultime ore, fa sapere che dovrebbe essere Andrea Zelletta il primo tronista a comunicare alle corteggiatrici la sua decisione finale.

Pubblicità

Pubblicità

Stando ai Gossip che sono arrivati all'orecchio di alcune persone che scrivono per il blog, questo weekend il pugliese registrerà il "pre-scelta" in villa con Natalia e Klaudia.

Uomini e Donne: Andrea sarà il primo a scegliere?

Tra circa due settimane, Uomini e Donne dovrebbe andare in vacanza: manca pochissimo, dunque, alla conclusione del percorso dei tre protagonisti del Trono Classico. Stando a quello che racconta un famoso blog, il primo tronista a fare la sua scelta dovrebbe essere Andrea Zelletta.

Anticipazioni U&D: Andrea dovrebbe andare in villa con Natalia e Klaudia nel weekend

Nell'attesa che venga annunciata la data della nuova registrazione dei "giovani", il ''Vicolo delle News'' ha fatto sapere che il prossimo fine settimana (17-19 maggio) dovrebbe essere registrata la villa del pugliese. Ebbene sì, nonostante Maria De Filippi abbia deciso di cancellare le puntate in prima serata del suo format, tutti i tronisti attualmente in carica pare avranno la possibilità di trascorrere del tempo con i loro corteggiatori in una location da sogno (esattamente come è successo con Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa).

Pubblicità

Tra qualche giorno, dunque, il bell'Andrea dovrebbe essere raggiunto da Natalia e Klaudia in una villa: in questo luogo ancora top secret, inoltre, i tre ragazzi si conosceranno meglio e poi il giovane sarà chiamato a prendere una decisione finale tra le due che si contendono il suo cuore.

Basandosi sull'anticipazione che ha dato ''Davide Maggio'' qualche tempo fa, tutte le scelte di fine stagione dovrebbero avvenire nella formula classica, ovvero in studio davanti al pubblico con la cascata di petali rossi a suggello di un lieto fine appena avvenuto.

I pronostici sulle scelte di Andrea, Giulia e Angela

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul weekend in villa di Zelletta con le sue corteggiatrici, riportiamo i tanti gossip che stanno circolando ultimamente sulle imminenti scelte dei tronisti di Uomini e Donne. Chi segue con affetto il Trono Classico, infatti, sta già fantasticando sulle coppie che potrebbero formarsi a breve, andando ad aggiungersi a quelle che sono nate quest'inverno nel Castello (Lorenzo e Claudia, Luigi e Irene, Ivan e Sonia, Andrea e Teresa).

Pubblicità

I fan del dating-show, ad esempio, pensano che la preferenza finale di Angela Nasti possa essere per Luca Daffrè: nonostante Alessio sia riuscito a strappare più di un bacio alla napoletana, il cuore di quest'ultima si dice batta per il "rivale".

Giulia Cavaglia, invece, dovrà scegliere tra Manuel Galiano e Giulio Raselli: la maggior parte dei telespettatori, però, pensa che la giovane opterà per lo spasimante più fumantino, nonché suo omonimo.

Andrea, che si dice sarà il primo a prendere una decisione, è conteso da Natalia e Klaudia: tuttavia, però, il parere che molti utenti del web condividono, è che sarà la bella Paragoni a spuntarla all'ultimo sulla romana.