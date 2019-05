Continuano ad essere ricche di suspense le trame della serie televisiva iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano vedrà prossimamente svelano che Saul Ortega e Julieta Uriarte faranno i conti con dei nuovi imprevisti, proprio quando avrebbero dovuto pronunciare il fatidico “sì lo voglio”.

A mettere il bastone tra le ruote alla coppia questa volta non sarà Francisca Montenegro, ma il malvagio Eustaquio Molero. Prudencio e Mauricio per impedire al figlio di quest’ultimo di attentare alla vita della nipote di Consuelo la porteranno in un luogo sicuro, finendo per essere scoperti. Saul e la sua amata non riusciranno a fuggire, a causa di Lamberto e dei suoi uomini armati. L’arrivo provvidenziale della guardia civile metterà in salvo i due innamorati, mentre il figlio di Eustaquio verrà arrestato con l’accusa di omicidio per aver ferito il minore degli Ortega. Prudencio dopo aver rischiato di morire, si salverà grazie al fratello che gli donerà il sangue, nonostante Julieta non sarà favorevole.

Spoiler Il Segreto: Saul dona il suo sangue al fratello Prudencio

Julieta viene rapita, Saul pedina Prudencio e Mauricio

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, il malvagio Eustaquio Molero rischierà di rovinare il tanto atteso matrimonio di Saul e Julieta. In particolare il padre di Lamberto continuerà ad avercela con i futuri sposi per essersi intromessi tra lui e Severo, riguardo alla gestione delle terre di Las Lagunas. La Uriarte proprio quando avrebbe dovuto recarsi in chiesa per convolare a nozze, verrà sequestrata da Prudencio e Mauricio.

Quest’ultimo e il pupillo minore di Francisca rassicureranno la nipote di Consuelo, dicendole di averla rinchiusa in una baracca abbandonata, perché Eustaquio e il figlio Lamberto sono intenzionati ad ucciderla. Saul non appena rimarrà da solo sull’altare inizierà subito a sospettare che il fratello e il capomastro della Montenegro siano coinvolti con la scomparsa improvvisa della sua amata. A quel punto il maggiore degli Ortega per vederci chiaro sull’intricata faccenda, pedinerà Prudencio e Mauricio, andando incontro a dei guai.

Saul agendo in tale maniera si ricongiungerà con la sua dolce metà, ma quando entrambi saranno sul punto di ritornare a Puente Viejo verranno assaliti da Lamberto e i suoi uomini.

Prudencio rimane in vita grazie al fratello, Lamberto viene scagionato

Fortunatamente l’intervento della guardia civile in compagnia di Severo e Carmelo, metterà in salvo la coppia, mentre per Prudencio non sarà la stessa cosa. Il fratello di Saul nel bel mezzo della colluttazione verrà colpito allo stomaco da una pallottola per mano del figlio di Eustaquio, al posto di Julieta.

Il minore degli Ortega pur essendo stato soccorso immediatamente dal dottor Alvaro Fernandez, rischierà di perdere la vita. Il Godoy consiglierà a Saul di andare a trovare il fratello, dopo avergli detto che potrebbe morire. Nel frattempo Francisca andrà su tutte le furie, perché non accetterà il fatto che Prudencio si trovi nella sua casona. Il maggiore degli Ortega quando verrà a conoscenza che c’è la possibilità che suo fratello possa salvarsi grazie ad una trasfusione di sangue, dirà a Julieta di essere disposto ad offrirsi come donatore.

Saul deciderà di salvare il consanguineo, soprattutto per aver fatto da scudo con il suo corpo alla Uriarte durante lo scontro con Lamberto. L’intervento avrà un esisto positivo, dato che il dottor Alvaro e Zabaleta affermeranno che i due fratelli Ortega sono fuori pericolo di vita. Intanto Eustaquio corromperà con del denaro tutti i poliziotti per far uscire il figlio dalla prigione riuscendo nel suo intento, visto che uno dei suoi uomini affermerà di essere colui che ha ferito gravemente Prudencio. Julieta e Saul anche se Lamberto verrà scagionato, torneranno ad occuparsi dei preparativi delle loro nozze.