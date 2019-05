Martedì 7 maggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, quella che il pubblico vedrà tra un paio di settimane su Canale 5. Il blog "Vicolo delle News" anticipa che in studio è successo di tutto: Muriel si è eliminata dal programma e Andrea ha fatto sapere che non la cercherà, Angela ha baciato Luca mentre ha rifiutato Alessio, Giulia si è lasciata andare sia con Manuel che con Giulio.

U&D: Andrea conteso solo da Klaudia e Natalia

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne del 7 maggio informano il pubblico di un'importante eliminazione che c'è stata tra le fila delle corteggiatrici di Andrea Zelletta: Muriel Bassi, dopo aver visto il tronista baciare con passione Natalia Paragoni (con la quale ha fatto ben tre esterne questa settimana), ha deciso di abbandonare definitivamente il programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Muriel e Alessio si eliminano, Angela ribacia Luca.

A Maria De Filippi che lo informava che la ragazza non sarebbe più tornata in studio anche per impegni di lavoro, il pugliese ha detto che va bene così perché la sua scelta finale sarà tra Klaudia e Natalia.

Anche Angela Nasti ha dovuto fare i conti con l'arrabbiatura di uno dei suoi spasimanti: "Vicolo delle News", infatti, fa sapere che Alessio ha lasciato la puntata quando ha visto la napoletana scambiarsi roventi effusioni con Luca Daffrè in esterna.

A far infuriare il romano è stata anche la consapevolezza che la 19enne ha baciato il suo "rivale" mentre si è rifiutata di fare altrettanto con lui durante la loro ultima uscita.

Giulia Cavaglià, invece, continua ad essere indecisa tra Manuel Galiano e Giulio Raselli: le anticipazioni di oggi, infatti, raccontano di tenerezze che la torinese si è scambiata con entrambi i corteggiatori.

Andrea Cerioli e Luigi Mastroianni ospiti

La puntata del Trono Classico che è stata registrata poche ore fa a Cinecittà, ha avuto quattro ospiti d'eccezione.

Maria De Filippi, infatti, ha invitato in studio due amati ex tronisti e le loro fidanzate: Andrea Cerioli con Arianna Cirrincione e Luigi Mastroianni con Irene Capuano.

A differenza di quello che si vociferava nei giorni scorsi sul web, oggi non c'è stata nessuna scelta a Uomini e Donne: l'indizio che Raffaella Mennoia ha dato su Instagram (la gif di una cascata di petali rossi in una Stories), si è rivelato una "bufala". Vedendo il post della redattrice, in tantissimi avevano pensato che stesse anticipando la decisione finale di uno tra Andrea, Angela e Giulia: i tre ragazzi, invece, pare siano ancora molto confusi sulla scelta da fare.

L'unica certezza che abbiano sino ad ora in merito, riguarda la location nella quale si formeranno le nuove coppie di U&D: Davide Maggio, infatti, ha fatto sapere che la conduttrice ha deciso di eliminare le puntate serali, perciò gli attuali tronisti sceglieranno in studio, nella formula classica della trasmissione.