Arrivano nuove anticipazioni dallo studio di Uomini e donne dove, in queste ore, è stata registrata l'ultima puntata del trono over che vedremo in onda nel corso della prossima settimana di messa in onda del dating show di Maria De Filippi. Una puntata che sarà un po' la resa dei conti finali per alcuni dei protagonisti che hanno tenuto compagnia agli spettatori da casa in tutte queste settimane. Tra i colpi di scena vi segnaliamo quello riguardante Ida e Riccardo, i quali ancora una volta sono arrivati a dirsi addio definitivamente.

Spoiler Uomini e donne trono over: Ida in lacrime per Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di Uomini e donne trono over rivelano che tra Ida e Riccardo le cose non sono migliorate. In particolar modo la donna ha ammesso di essere molto delusa dal comportamento del cavaliere, dato che in dieci giorni di nuova frequentazione si sono sentiti solo di sera e non hanno mai trovato tempo per vedersi e stare un po' insieme.

Uomini e Donne anticipazioni over.

A quel punto Ida ha ridato a Riccardo il bracciale che le aveva regalato dopodiché gli ha chiesto di alzarsi dalla seduta perché doveva lasciare il posto ad altre persone con cui voleva frequentarsi. Immediata la reazione di Riccardo, che a quel punto ha scelto di andare via dallo studio. Successivamente, però, Maria De Filippi è tornata nuovamente a parlare della coppia.

La conduttrice, infatti, ha chiesto a Riccardo di 'farsi coraggio' e di esprimere una volta per tutte i suoi veri sentimenti nei confronti di Ida.

Le anticipazioni che arrivano da Uomini e donne rivelano che la De Filippi ha chiesto a Riccardo il motivo per il quale fosse tornato di nuovo in studio da lei. E così gli ha chiesto se era tornato perché stando con le altre ha capito che Ida le mancava oppure perché aveva capito di essere innamorato di lei. Riccardo ha risposto la prima e a quel punto Ida, in lacrime, ha abbandonato lo studio di Uomini e donne, dicendo che questa volta è davvero finita e che non darà un'altra possibilità a Riccardo.

Gemma bacia ancora Mario

Ma nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono over si è tornato a parlare anche di Gemma Galgani. La dama torinese è stata protagonista di nuove esterne 'bollenti' con Mario. Tra i due la passione sarebbe alle stelle e la Galgani ha rivelato che tra di loro ci sono stati tanti baci a stampo. Immancabili anche in questo ultimo appuntamento i siparietti con la 'nemica' Tina Cipollari. E poi ancora la puntata registrata ieri è stata caratterizzata da una bella notizia.

Mauro e Lisa, a distanza di due anni dal loro fidanzamento, hanno annunciato che il prossimo anno si sposeranno.