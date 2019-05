Secondo gli spoiler di Una vita, nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, Arturo Valverde cercherà in tutti i modi di liberare Silvia, la quale sarà avvelenata dal generale Zavala. Valverde cercherà di intrufolarsi nell'abitazione del generale per aiutare Silvia, ma senza successo.

Pubblicità

Pubblicità

Poi Arturo si recherà da Carvajal per avvisarlo che Silvia è in pericolo, ma l'uomo sottovaluterà la situazione, poiché è convinto che la Reyes sia in grado di cavarsela. Di seguito gli altri spoiler delle prossime puntate di Una Vita.

Arturo riesce a salvare Silvia

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto quelle che andranno in onda dal 26 maggio all'1 giugno, Arturo Valverde cercherà un modo per aiutare Silvia. L'uomo si recherà nell'abitazione di Zavala, ma sarà bloccato dai militari.

Arturo riuscirà a salvare Silvia Reyes.

A quel punto Arturo annuncerà ai militari che il progetto di Zavala era quello di attentare alla vita del prossimo monarca, Alfonso XII. In seguito Zavala verrà giustiziato e Valverde riuscirà a salvare Silvia. Frattanto Servante discuterà con Paquito a causa del posto di lavoro da vigilante notturno.

Rosina viene arrestata

Dopo aver scoperto che Liberto e Flora si sono baciati, Rosina vorrà vendicarsi della donna. Per tale ragione Rosina cercherà di far arrestare Flora con l'accusa di contrabbando.

Pubblicità

In seguito la situazione si ribalterà inaspettatamente e Rosina verrà incastrata da Flora. Successivamente Rosina verrà arrestata e trascorrerà una notte in prigione. Poi Liberto sarà parecchio angosciato per l'arresto di Rosina. Frattanto Silvia deciderà di andare a vivere insieme ad Arturo Valverde.

Samuel uccide il padre Jaime

Samuel avrà una terribile discussione con suo padre e gli rivelerà che conosce la verità sugli abusi sessuali ai danni di Blanca e anche sulla falsificazione del referto medico di Diego.

Poi Samuel ordinerà al padre di costituirsi, altrimenti sarà lui stesso a recarsi dalla polizia. In seguito il ragazzo sarà colto improvvisamente da un raptus di rabbia e strangolerà suo padre Jaime. Poi l'Alday sarà notevolmente pentito del gesto nei confronti del padre e vorrà incontrare il commissario Mendez per confessare l'omicidio commesso, ma sarà fermato da Ursula. Nel contempo Samuel, per evitare problemi, dirà ai vicini che suo padre è partito per la Svizzera.

Pubblicità

Intanto Diego sarà considerato un latitante e verrà ricercato dalla polizia. Poi Susana sgriderà Liberto per aver baciato Flora. Infine Samuel rivelerà a Mendez dove si sta nascondendo Diego.