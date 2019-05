Il trono over di Uomini e donne presenta ogni giorno sorprese che la maggior parte del pubblico che segue la trasmissione non si aspetterebbe mai. Le scorse puntate sono state caratterizzate dal furioso litigio delle puntate scorse tra la dama gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari.

Quest'ultima si è spinta fino al punto di lanciare un secchio di acqua gelata alla bionda torinese.

Gemma cercherà, nel corso delle prossime puntate, di andare avanti e vivere al meglio la frequentazione con il nuovo corteggiatore Mario.

Il nuovo corteggiatore di Gemma

Il signor Mario, arrivato negli studi del trono over di Uomini e donne tra l'indifferenza di molti, sembra aver saputo conquistare l'interesse di Gemma, che, in più occasioni, ha ribadito quanto l'uomo sia interessante perchè capace di affrontare sia conversazioni impegnate sia leggere.

Tra Gemma ed il signor Mario c'è stato anche un tenero bacio, che ha portato l'opinionista Tina Cipollari ad ironizzare sulla coppia, scatenando un'altra lite tra lei e Gemma nel programma.

Gemma Galgani, nelle prossime puntate del trono over del programma di Maria De Filippi Uomini e donne, continuerà la sua tenera conoscenza con Mario.

Gemma è già consapevole, come la stessa dama ha dichiarato in più occasioni, che sia Tina che l'altro opinionista Gianni non perderanno l'occasione di attaccarla per ogni suo comportamento che loro riterranno sbagliato o non adatto alla sua età.

La storia tra Ida e Riccardo potrebbe ricominciare

Per quanto riguarda le altre coppie del programma, ha fatto scalpore il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo; l'uomo, dopo ben otto mesi di lontananza dalla sua ex fidanzata, ha infatti deciso di ritornare a corteggiarla e la ha fatta chiamare in studio, per proporle di ricominciare a sentirla.

Ha suscitato grande sorpresa in moltissimi spettatori del trono over di uomini e donne il fatto che Ida, dopo le delusioni fortissime patite per colpa di Riccardo, abbia affermato di voler riflettere sull'eventualità di frequentare di nuovo l'uomo, anche se ha ribadito di non fidarsi più di lui completamente come invece era successo in passato.

Ha invece commosso tutti l'andamento della storia d'amore tra la non più giovanissima Pasqualina ed il suo pretendente; i due hanno riferito in studio di aver passato dei meravigliosi giorni insieme a casa di lui e di aver intenzione presto di vedersi di nuovo, ma questa volta casa della dama.

Pasqualina si è detta anche entusiasta del trattamento che le hanno riservato i familiari del suo spasimante, che la hanno trattata come una regina per tutto il tempo in cui lei ha alloggiato a casa dell'uomo, preparando per lei pranzi luculliani a base di pesce e mostrando di essere molto soddisfatti della scelta fatta dal proprio congiunto.