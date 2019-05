Lo scorso 1 maggio è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne, dove vi sono state clamorose novità e colpi di scena riguardanti alcuni protagonisti del programma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', pare che il cavaliere Massimiliano abbia portato un audio di Simona dal quale si capirebbe come tra lei e Stefano ci fosse un accordo sin dall'inizio e come di conseguenza avrebbero preso in giro tutti. Colpi di scena anche riguardanti Rocco, il quale a sorpresa ha deciso di abbandonare lo studio ma, come vedremo, non è il solo ad aver lasciato il programma nell'ultima registrazione.

Uomini e donne, registrazione 1 maggio: Stefano e Simona smascherati da Massimiliano

Molte le novità che hanno caratterizzato l'ultima registrazione del trono over avvenuta lo scorso 1 maggio negli studi Elios di Roma e dove, stando alle anticipazioni de 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che il cavaliere Massimiliano ha portato in studio una registrazione audio riguardante la dama Simona che, come ricorderemo, è uscita dal programma la scorsa puntata dopo gli attacchi ricevuti.

Ciò che ha destato ancora più sospetti sulla dama è il fatto che sia stata seguita subito dopo anche da Stefano, nonostante i due continuino a dire che tra loro non vi è nulla. Il file audio portato da Massimiliano però, smaschererebbe i due protagonisti e, da quanto si apprende, si capirebbe come i due fossero complici e d'accordo sin dall'inizio della loro avventura a Uomini e donne.

Colpi di scena al trono over: Rocco, Michele e Roberta lasciano il programma

Una nuova bufera colpisce il trono over di Uomini e donne che mai come in questa stagione, è stato vittima di complotti, al solo scopo si ottenere visibilità.

Anche Simona e Stefano quindi, secondo quanto riportato da Massimiliano, avrebbero finto di non stare insieme per poter allungare la loro presenza nel programma di Maria De Filippi. Nel corso dell'ultima registrazione inoltre, vi sono state clamorose novità riguardanti altri tre partecipanti del trono over, che hanno deciso, a sorpresa, di abbandonare il programma. Il primo a lasciare lo studio è stato Rocco Fredella il quale ha detto addio a Uomini e donne, stanco delle illazioni e delle accuse di Gemma Galgani.

Anche Michele ha dichiarato la sua volontà di abbandonare, dopo essersi rivisto in tv durante la violenta lite con Armando, mentre Roberta Di Capua ha lasciato per impegni lavorativi.

In attesa di vedere in onda tutto ciò che è successo nel corso dell'ultima registrazione del trono over, ricordiamo che Uomini e donne va in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45.