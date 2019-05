Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Ciao Darwin 8, il fortunato show condotto da Paolo Bonolis tornato in video dopo una settimana di stop. Una puntata decisamente molto attesa e al tempo stesso molto chiacchierata perché è stata quella in cui si è verificato il drammatico incidente ai danni di uno dei concorrenti dello show, rimasto ferito gravemente durante la prova dei rulli. L'uomo è caduto di schiena e si è fatto male al punto che è stato necessario l'intervento in ospedale anche se la scena è stata tagliata dalla puntata di ieri sera trasmessa su Canale 5.

La verità di Paolo Bonolis dopo il terribile incidente sui rulli a Ciao Darwin 8

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che ieri sera durante la settima puntata di Ciao Darwin 8 è stata mantenuta la prova coraggio sui rulli, ma non è stata trasmessa la scena dell'incidente che ha visto protagonista il concorrente che successivamente è stato portato in ospedale e operato d'urgenza.

Ciao Darwin 8, tagliata la scena dell'incidente

Rispetto alle settimane precedenti, la prova dei rulli è durata decisamente di meno e si sono 'esibiti' soltanto pochi concorrenti.

Mediaset e la produzione, quindi, ha preferito non far vedere il terribile momento dell'incidente, complici anche le condizioni di salute non ancora positive del concorrente. Intanto il conduttore di Ciao Darwin 8, Paolo Bonolis, all'inizio della puntata di ieri ha voluto fare delle precisazioni dopo che nel corso di queste settimane ne sono state scritte di tutti i colori.

Pubblicità

In primis abbiamo visto che Bonolis ha voluto esprimere la sua completa solidarietà e la sua vicinanza al concorrente ferito e a tutta la sua famiglia. "Siamo umanamente molto dispiaciuti e ci siamo attivati subito", ha dichiarato il conduttore ad inizio trasmissione invitando poi gli spettatori da casa che seguono lo show e che sono venuti a conoscenza di questa notizia, di fidarsi soltanto delle informazioni considerate ufficiali.

Il conduttore ha fatto sapere che il concorrente ferito sta recuperando dopo l'incidente sui rulli

Bonolis ha poi aggiunto che il concorrente "sta recuperando dallo sfortunato incidente", lasciando intendere quindi che le sue condizioni di salute sarebbero migliorate e che la situazione non dovrebbe essere così grave come descritta fino a qualche giorno fa.

Nelle scorse settimane la famiglia del concorrente aveva puntato il dito contro la produzione dello show di Bonolis, dicendo che nel momento in cui si era verificato l'incidente e loro si erano resi conto della gravità dei fatti, avevano portato avanti lo show ugualmente, senza stoppare la registrazione così come si sarebbero aspettati.