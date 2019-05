Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Raffaele (Patrizio Rispo) sarà impegnato in una storyline dai toni un po' insoliti per il suo personaggio. In genere siamo abituati a vedere il buon Jourdan alle prese con vicende molto leggere e brillanti, ma in questo caso il tema affrontato sarà decisamente drammatico. Raffaele abbandonerà la sua solita verve comica per mostrarci un lato più serioso del suo carattere. Nei prossimi episodi si parlerà di solitudine e senso di abbandono dovuto alla lontananza dei figli, tema comune a tantissime persone, ma, a cui, raramente viene dato spazio. Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 maggio riguardanti questa storyline di Raffaele Giordano.

Raffaele Giordano (Patrizio Rispo)

Torna Patrizio

Già a partire dagli episodi della prossima settimana Raffaele mostrerà i primi segni di cedimento e tristezza, ma l'improvvisa visita di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) gli farà dimenticare tutti i problemi, ridonandogli il solito buonumore. Purtroppo quella di Patrizio sarà una visita lampo il ragazzo ripartirà dopo pochi giorni e contemporaneamente anche Diego (Francesco Vitiello) si preparerà ad abbandonare il tetto familiare. Come se non bastasse Raffaele ed il figlio maggiore, ansioso di prendere possesso del nuovo appartamento, si troveranno ad avere l'ennesimo amaro scontro, proprio poco prima della partenza.

Raffaele resta solo

Raffaele si troverà tutto d'un tratto senza i suoi due figli a casa e, pur essendo consapevole che si tratta ormai di uomini adulti e non ragazzini, verrà preso da un profondo senso di angoscia e tristezza. Ovviamente Ornella (Marina Giulia Cavalli) gli darà tutto l'amore e il supporto morale di cui ha bisogno, ma nulla sembrerà smuovere l'uomo dal suo stato di apatia. A dare conforto a Raffaele ci penserà anche un amico, in genere molto petulante, che gli vuole un gran bene.

Secondo gli spoiler di Un posto al sole, diffusi in rete in queste ultime ore, il profilo dell'amico dal cuore d'oro sembra corrispondere a quello del suo storico 'compare' Renato Poggi (Marzio Honorato).

L'incontro con Diego dopo la lite

Ornella penserà che il modo migliore per far reagire il marito sia innanzitutto fargli far pace con Diego e lo spronerà ad andare a visitarlo nel suo nuovo appartamento. Nonostante le rimostranze iniziali di Raffaele, l'uomo acconsentirà a tale visita e l'incontro andrà effettivamente a buon fine.

Raf e Diego questa volta avranno un confronto molto sereno al punto che, dopo giorni di tensione, sembrano intenzionati a buttarsi alle spalle tutti i problemi e le tensioni passate. Per conoscere l'epilogo di questa storyline non resta che attendere le prossime anticipazioni di Un posto al sole.