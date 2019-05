Pochi istanti dopo essere entrata nella casa del GF 16 è stata subito protagonista di uno scontro infuocato con Francesca De Andrè per dissapori mai sopiti e legati alla relazione con l’ex marito Daniele Interrante. Guendalina Cannessa ha varcato la porta rossa, oltre che per confrontarsi con la ventinovenne genovese, anche per creare nuove intriganti dinamiche. Barbara D’Urso l’ha presentata come nuovo concorrente ma in realtà la trentasettenne fiorentina è una semplice ospite e potrebbe uscire di scena già lunedì prossimo in occasione della quinta puntata del reality show di Canale 5.

Guendalina incassa il no di Gianmarco Onestini

Dopo essersi confrontata con Michael Terlizzi su alcune confidenze fatte dai suoi amici, ieri sera la Canessa ha rivelato a Gianmarco Onestini di avere delle ‘pulsazioni’ per lui. Il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne ha apprezzato ma ha garbatamente riferito di non provare le stesse sensazioni.

Festa cubana e confidenze

Ieri sera la festa cubana ha portato buon umore all’interno della casa del Grande Fratello. Qualche brindisi di troppo ha messo su di giri alcuni concorrenti.

Pubblicità

In particolare Martina Nasoni si è lasciata andare e, dopo aver provocato Gaetano Arena, ha baciato Mila Suarez in giardino spiazzando i compagni di avventura. Attivissima anche Guendalina Canessa che ha ballato con Serena Rutelli e scherzato con l’ex compagna di Alex Belli. In seguito la fiorentina ha invitato Gianmarco Onestini ad avere una conversazione confidenziale con lei.

“Io sento qualcosa e vedo qualcosa che gli altri non vedono” - ha esordito l’ex moglie di Daniele Interrante.

Guenda ha ammesso di vergognarsi un po’ ed ha fatto notare al bolognese che c’era un motivo particolare che l’aveva spinta ad aprirsi molto con lui: “Tu sei la strada più difficile per me” - ha sottolineato.

La Canessa incassa il no di Gianmarco

Senza fare ulteriori giri di parole Guendalina Cannessa ha riferito a Gianmarco che avverte delle “pulsazioni” per lui: “E non farmi entrare nei dettagli” - ha aggiunto la trentasettenne precisando di aver provato delle sensazioni particolari fin dal momento in cui l’ha visto per la prima volta.

Pubblicità

A questo punto la toscana ha chiesto al ventiduenne cosa provasse. Con sincerità e garbo Onestini ha ringraziato ed ha affermato di non aver avvertito le stesse pulsazioni: “In ogni caso con te ci parlo volentieri perché sei una donna educata, strutturata e posata” - ha puntualizzato il fratello dell’ex tronista di Uomiini e Donne.

Il bolognese ha aggiunto che le donne come la Cannessa gli piacciono ma che in questo caso non era scattato nulla di particolare.

Pubblicità

Subito dopo Gianmarco ha parlato di quanto accaduto pochi istanti prima con Gaetano al quale ha spiegato di non essere attratto da Guendalina e che non è interessato a costruire ‘finte’ love story all’interno della casa del Grande Fratello.