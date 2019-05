Si prospetta un ritorno al passato per quanto concerne le scelte del trono classico di Uomini e Donne. Nonostante i discreti ascolti dell’appuntamento serale (con una media di oltre tre milioni di telespettatori), andato in onda lo scorso febbraio, la Fascino avrebbe deciso di ritornare alla classica cascata di petali rossi pomeridiana. Ad anticipare la notizia è stato Davide Maggio, attraverso il suo portale, che ha altresì precisato che l’intenzione iniziale era quella di confermare l’ultimo confronto in villa e la festa al castello.

Uomini e Donne, la scelta dei tronisti dovrebbe tornare nel consueto appuntamento pomeridiano

Per tale motivo, a differenza degli scorsi anni, il people show di Canale 5 era andato in onda anche nei giorni festivi (il 25 aprile e il 1 maggio) per rispettare i tempi e, quindi, trasmettere il serale al venerdì subito dopo l’ultima puntata di Ciao Darwin 8. Nelle scorse ore sarebbe arrivato l’inaspettato dietrofront della produzione con le scelte che dovrebbero così andare in onda nel corso dell’ormai tradizionale puntata pomeridiana.

Il serale sarebbe dovuto andare in onda negli ultimi due venerdì di maggio

Fino a pochi giorni fa sembrava certa la messa in onda di Uomini e donne La Scelta per i due ultimi venerdì di maggio.

Come evidenziato dal sito Davide Maggio Mediaset e Publitalia avevano già modulato le due puntate nel palinsesto di Canale 5 che sarebbero dovute andare in onda dopo la chiusura dell’ottava edizione di Ciao Darwin. Particolare avallato anche dalla scelta di andare di trasmettere il dating show anche nei giorni festivi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un cambio di programma con la scelta del trono classico che dovrebbe avvenire in studio.

Probabilmente verrà confermato, in questa fase, soltanto il week end in villa. A riguardo qualche dettaglio in più dovrebbe emergere nel corso della prossima registrazione del trono classico in programma per martedì 7 maggio.

Angela Nasti ad un passo dalla scelta

Al momento la sola Angela Nasti sembra avere le idee chiare sulla decisione e potrebbe scegliere già in occasione della prossima registrazione del trono classico. La diciannovenne napoletana nell’ultima puntata ha baciato con passione con Luca Daffrè scatenando la rabbia di Alessio e Fabrizio che hanno abbandonato lo studio. In questo caso si potrebbe anche non arrivare al confronto in villa visto che gli altri due corteggiatori potrebbero decidere di non presentarsi in puntata.

Diversa la situazione per quanto riguarda Andrea Zelletta che è fortemente combattuto tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska con le quotazioni di Muriel Bassi in ribasso. Dall'altra parte Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, è in bilico tra Manuel Galliano e Giulio Raselli.