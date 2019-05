Nei prossimi episodi di Un posto al sole si tornerà a parlare del personaggio di Arianna e della sua scelta di prendere un'arma e portarla con sé al caffè Vulcano. Ad inizio settimana Arianna e Andrea si troveranno a dover affrontare la questione dell'adozione di un bambino, ma in seguito la narrazione prenderà un strada totalmente differente e i toni della trama diventeranno molto più cupi.

Mimmo e Maurizio decideranno infatti di compiere nuovamente una rapina al Vulcano, ma questa volta le conseguenze potrebbero essere decisamente drammatiche. Di seguito le trame e le anticipazioni relative a questa tragica storyline, che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 giugno.

Dubbi sull'adozione

Dopo l'addio alla piccola Kim, non era stato più affrontato il tema dell'adozione, ma nei prossimi episodi di Un posto al sole si tornerà nuovamente a parlare di questo delicato argomento.

Arianna Landi (Samanta Piccinetti)

Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) riceveranno l'inaspettata visita di un assistente sociale. Tale incontro metterà a dura prova le loro certezze granitiche sull'idea di adottare un bimbo, infatti nella coppia inizieranno a sorgere molti dubbi e timori sull'effettiva possibilità di riuscire ad ottenere l'adozione. In seguito i due si troveranno però a dover affrontare problemi di natura totalmente diversa.

Maurizio e Mimmo pronti all'azione

Senza curarsi minimamente della loro bocciatura, Maurizio (Andrea Galasso) e Mimmo (Antonio Fattorusso) penseranno a trovare un modo per poter festeggiare e divertirsi.

I due ragazzi, ormai totalmente fuori controllo, decideranno di organizzare una nuova rapina per raggranellare qualche soldo. Dopo essersi confrontati, i due giovani delinquenti riterranno che, in virtù delle due precedenti esperienze, rapinare nuovamente il Vulcano possa essere un'ottima idea e inizieranno a prepararsi per il colpo, senza badare alle inevitabili conseguenze delle loro azioni.

Un finale drammatico

Mimmo e Maurizio si prepareranno a rapinare, per la terza volta di fila, il Vulcano, tuttavia quello che non sapranno i ragazzi è che questa volta ad attenderli ci sarà Arianna armata e decisa a difendersi.

I due giovani organizzeranno la rapina, ma questa volta le cose andranno in maniera totalmente differente dalle due precedenti e ci saranno delle conseguenze traumatiche per tutti.

Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli, su quali possano essere questi esiti nefasti, per i quali bisognerà attendere i prossimi giorni. Non ci è dato sapere se qualcuno resterà ferito o peggio, ma di certo questa volta accadrà qualcosa di grave che in qualche modo influenzerà diversi personaggi.