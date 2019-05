Si preannuncia una settimana ricca di colpi di scena ad Un posto al sole, finalmente ci verrà presentato il personaggio di Mia Parisi, interpretato dalla giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti, inoltre sarà dato ampio spazio alla coppia formata da Mariella e Guido, con quest'ultimo che le farà la sua proposta di matrimonio.

Per finire verrà infine presentata una nuova minaccia che dovranno affrontare Patrizio e Rossella. Di seguito le anticipazioni dettagliate degli episodi di Upas che andranno in onda dal 3 al 7 giugno.

Patrizio in pericolo

Lunedì 3 giugno

Filippo dovrà prendere una decisione definitiva sul progetto proposto dal padre, nel frattempo Marina, in seguito all'ennesima lite con Alberto, riuscirà ad escogitare un piano perfetto per sbarazzarsi del suo nemico.

Ludovica Nasti interpreterà, ad Un posto al sole, Mia Parisi sorella minore di Alex

Patrizio e Rossella avranno l'ennesimo confronto, nel quale la ragazza gli chiarirà di voler restare solo amici, ma Pat potrebbe pensarla diversamente. I sentimenti del ragazzo lo porteranno a sviluppare un'insana gelosia verso qualcuno di molto pericoloso.

Guido vuole sposare Mariella

Martedì 4 giugno

Marina sarà intenzionata a portare avanti il suo piano contro Alberto, ma un improvviso senso di colpa di Clara potrebbe mandare tutto all'aria. Alex, in continua difficoltà sul lavoro a causa dei suoi ritardi, scoprirà, per caso, che si è liberata una stanza alla Terrazza e penserà che una tale sistemazione potrebbe agevolarla molto. Cerruti incontrerà Michele per chiedergli di fare da padrino a Lollino, ma tra i due nascerà uno spassoso equivoco.

Arriva Mia Parisi

Mercoledì 5 giugno (puntata doppia)

Rubando l'idea di Roberto, Alberto cercherà di convincere Marina ad aprire un servizio di chartering turistico anche ai cantieri. Nel frattempo Alex attenderà, con ansia, il parere degli inquilini della Terrazza, che dovranno decidere se la ragazza potrà trasferirsi o meno nell'appartamento di Palazzo Palladini. Guido giungerà in soccorso di Cerruti e chiarirà l'equivoco con Michele, successivamente maturerà l'importantissima decisione di voler sposare Mariella.

Filippo e Serena accompagneranno Ferri a visionare il suo progetto di chartering e in questa occasione capiranno quanto l'uomo abbia a cuore questa idea. Guido deciderà di parlare con la sua ex moglie Assunta, prima di fare la proposta di Matrimonio a Mariella. Nel frattempo Alex inizierà a prepararsi per il trasloco alla Terrazza, tuttavia dovrà fare i conti con la sorella minore Mia, che si rivelerà essere una piccola peste.

Mariella dice no a Guido

Venerdì 7 giugno

Guido dovrà affrontare una cocente delusione nell'apprendere che Mariella non intende sposarlo.

Nello stesso tempo quest'ultima dovrà fare i conti con i sensi di colpa per non aver rivelato a Guido la verità sul piccolo Lorenzo. Dispiaciuta per le estenuanti lamentele di Mia, Alex cercherà conforto in Vittorio, ma allo stesso tempo penserà di aver preso una decisione sbagliata. Franco, Filippo e gli altri si prepareranno per il viaggio al parco divertimenti, tuttavia un problema col piccolo Jimmy potrebbe mandare tutto all'aria.