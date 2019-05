Mancano meno di due settimane alla fine del Grande Fratello e le dinamiche cominciano a diminuire, a causa dell'inevitabile eliminazione dei concorrenti. In questa fase finale è Francesca De Andrè a tenere alta la curiosità dei telespettatori, come confermato nella puntata di lunedì scorso, ampiamente dedicata proprio alla gieffina.

In essa, Francesca ha incontrato di nuovo l'ex fidanzato Giorgio, il quale le ha dato solo parzialmente le risposte che stava cercando. Dopo l'incontro, lei si è lasciata andare per la prima volta con Gennaro, con il quale è scattato il primo bacio appassionato. Ma nonostante il gesto, accolto con entusiasmo anche dalla sorella Fabrizia, è lo stesso finalista del GF16 a non voler cantare vittoria. Lei infatti sembra ancora molto lontana dal riuscire a dimenticare il suo fidanzato.

Grande Fratello 16: Francesca pensa ancora al suo ex

La confessione di Francesca: 'Non sono me stessa'

Dopo la diretta di lunedì 27 maggio, durante la quale Francesca De Andrè ha rivisto Giorgio, la gieffina ha abbassato le difese con Gennaro. Sotto il piumone, la coppia si è lasciata andare a strani movimenti tra coccole ed effusioni. Proprio qui sembrerebbe essere scattato anche il loro primo bacio, come ammesso a Pomeriggio Cinque dalla stessa sorella di lei. Ospite di Barbara d'Urso, Fabrizia infatti ha dichiarato: "Finalmente questo bacio c'è stato", lasciando chiaramente intendere di essere ben contenta di tale novità.

Ma è decisamente prematuro pensare alla nascita di una nuova coppia. La ragazza in confessionale ha dichiarato di sentirsi confusa dopo i recenti avvenimenti: "Mi sento un’idiota, non mi sento lucida, non mi sento me stessa". Anche a colloquio con lo stesso Gennaro, la gieffina ha rinnovato il suo stato d'animo, ammettendo di essere molto provata per le recenti novità con Giorgio e di avere il cuore spezzato.

Gennaro ammette: 'Non penso di piacerle'

Se Gennaro, finalista della sedicesima edizione del Grande Fratello 16, non ha mai negato il suo interesse per Francesca De Andrè, ben diversi sono i sentimenti di quest'ultima, confusa dopo le recenti vicissitudini con il suo fidanzato Giorgio.

Lo stesso gieffino si è detto consapevole che lei sia ancora innamorata del suo ex e che il bacio sotto le coperte difficilmente segnerà la svolta nel loro rapporto. Affidandosi al confessionale, il napoletano ha rivelato di vedere Francesca delusa e ancora innamorata, tanto da non riuscire ad accettare il tradimento di Tambellini neppure davanti all'evidenza. Ha quindi aggiunto: "Ci tengo a lei ma forse è a senso unico perché e io non penso di piacerle": Parole che potrebbero essere il punto di partenza della prossima puntata serale del Grande Fratello 16, nella quale difficilmente Barbara d'Urso potrà fare a meno di analizzare quanto accaduto sotto le coperte tra Francesca e Gennaro.