È stata una puntata di Live incentrata quasi interamente sul "caso" di Pamela Prati quella che è andata in onda ieri sera: Barbara D'Urso, infatti, è tornata ad occuparsi delle tante bugie che la showgirl e le sue ex socie avrebbero raccontato per mesi sul matrimonio mai celebrato con Mark Caltagirone e non solo.

La conduttrice, mentre in studio si parlava del bambino che la Perricciolo avrebbe contattato per interpretare il figlio preso in affido dalla coppia, improvvisamente si è lasciata andare ad uno sfogo contro la sarda.

La D'Urso non perdona Pamela Prati: 'L'avevo detto che mi sarei inca...'

Dopo settimane in cui ha cercato di prendere le parti di Pamela Prati fino a prova contraria, ieri sera Barbara D'Urso non ci ha visto più: la confessione della soubrette a Verissimo sull'inesistenza di Mark Caltagirone, ha spinto la presentatrice di Live a dire tutto quello che pensa di questa storia che sta trattando da mesi nelle sue trasmissioni.

Barbara D'Urso perde le staffe con Pamela Prati a Live: 'Sono furente per i bambini'.

Mentre in studio si discuteva dei due bambini che la sarda ha sempre raccontato di aver preso in affidamento con il futuro marito (Sebastian e Rebecca), la napoletana ha sbottato: "Da anni mi occupo di uomini e donne che vengono truffati, che si innamorano virtualmente e danno dei soldi perché sono plagiati". "Ammettiamo che la Prati è stata truffata. Vorrei che avesse il coraggio- ma non ce l'ha- di venire qua a dirmi perché da vittima è venuta da me o da Mara Venier a raccontare bugie".

La conduttrice, poi, si è rivolta direttamente alla star del Bagaglino dicendo: "Perché hai inventato tutto questo? Perché, se eri convinta, non sei rimasta a casa tua a vivere il tuo amore virtuale? Non dovevi venire in televisione".

La D'Urso, inoltre, ha alzato la voce quando ha iniziato a parlare dei figli che Pamela ha detto di aver adottato con il compagno: "Io sono furente per i bambini perché so la verità. Quanto è bello essere mamma, ha detto. Ma che ne sai tu di quanto è bello essere mamma? C'è chi non può avere bimbi in affido".

"Vieni a qua a dirmi queste cose", ha aggiunto Barbara prima di ricordare al suo pubblico la promessa che si era fatta tempo fa: "L'avevo detto che mi sarei inca...".

La verità su Sebastian Caltagirone

Barbara D'Urso, grazie ad una lettera che le ha inviato una telespettatrice, è riuscita a scoprire cosa avrebbero escogitato la Prati e le sue ex socie per far credere a tutti che i bambini presi in affido con Mark Caltagirone esistevano. Una donna, guardando una puntata di Live, si è resa conto che il bimbo di cui si parlava (Sebastian), altro non era che suo figlio: pare che la Perricciolo (che questa signora conosceva da molti anni), l'abbia convinta ad iscrivere il suo piccolo all'agenzia Aicos perché un regista era interessato a lui per una fiction.

Per molto tempo, infatti, questo bimbo avrebbe registrato video e messaggi vocali pensando di preparare un copione: in realtà, tutti questi contenuti (comprese delle fotografie), sarebbero stati usati da Pamela e dalle sue manager per rendere credibile la storia d'amore con Caltagirone.

La D'Urso, inoltre, ha parlato in diretta con l'avvocato della madre di questo bambino, il quale ha raccontato retroscena inquietanti di questa storia: il piccolo "Sebastian", infatti, avrebbe detto che spesso doveva registrare degli audio con la voce roca perché interpretava la parte di uno che aveva un tumore alla gola. Pare anche che il piccolo di 10 anni non potesse raccontare nulla alla madre di quello che faceva perché la Perricciolo gli diceva che sarebbe stata tutta una sorpresa finale.