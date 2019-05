L'appuntamento con Uomini e donne ritorna lunedì 6 maggio con la messa in onda della nuova puntata del trono over che dà il via a questa settimana del dating show di Maria De Filippi, ormai verso le battute finali di questa fortunatissima stagione. Anche quest'anno, infatti, Uomini e donne ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico, portandosi a casa una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 22 e il 24% al giorno. Nella puntata che vedremo in onda lunedì pomeriggio, la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, alle prese con nuove scelte e scontri.

Uomini e Donne anticipazioni 6 maggio 2019

Gli spoiler di Uomini e donne del 6 maggio, si parte dal trono over: l'addio tra Gemma e Salvatore

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne del 6 maggio rivelano che in un primo momento verrà trasmesso un nuovo video post puntata di Gemma Galgani, la quale si sfogherà con la redazione del programma di Maria De Filippi dicendo che non ne può più del clima di astio nei suoi confronti da parte di Tina Cipollari.

L'opinionista, infatti, nel corso dell'ultimo appuntamento del trono over trasmesso su Canale 5 si è accanita prepotentemente su Gemma, al punto da mandare in onda delle foto decisamente poco carine della dama torinese, dove appare struccata e non proprio in perfetta forma.

E così Gemma ha sbottato dicendo di essere stanca e di aver notato che rispetto a qualche tempo fa, Tina si è inasprita ancora di più nei suoi confronti e questa cosa comincia a darle fastidio.

Gli spoiler su Uomini e donne del 6 maggio, poi, rivelano che successivamente Gemma arriverà in studio e per lei sarà il momento della resa dei conti con il cavaliere Salvatore. I due, infatti, hanno scelto di frequentarsi fuori dallo studio del dating show di Canale 5 ma a quanto pare le cose non sono andare nel migliore dei modi.

Nuovo scontro in studio tra Gemma e Tina: interviene la De Filippi

In particolar modo, Gemma rivelerà in studio che, pur essendo stata bene in compagnia di Salvatore, non è scattato quel 'quid' necessario per permetterle di continuare a frequentarlo ancora. La dama, quindi, preferisce interrompere la conoscenza con Salvatore e anche questa sua decisione sarà motivo di scontro in studio con Tina Cipollari.

Dalle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e donne, vedremo che tra Tina e Gemma ci sarà un nuovo momento di tensione durante il quale la Cipollari si avventerà sulla sua 'nemica' al punto da rendere necessario nuovamente l'intervento da parte di Maria De Filippi, che anche questa volta dovrà scendere in campo per evitare che tra le due dame succeda il peggio.