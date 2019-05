Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' capace di attirare un pubblico eterogeneo. Gli intrighi sono dietro l'angolo e creano nuova suspense, per via di colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Molti protagonisti devono prepararsi a scoprire verità sorprendenti che non avrebbero mai pensato di dover affrontare, come dimostra la vicenda riguardante Diego.

Quest'ultimo sta vivendo un dramma per via delle sue condizioni di salute ma, nonostante ciò, l'unico pensiero dell'uomo rimarrà quello di proteggere Blanca dal dolore per questa notizia inaspettata. Lunedì 6 maggio avrà inizio una nuova settimana in compagnia del prodotto televisivo. Nelle puntate che vanno fino al 10 maggio, il fratello di Samuel non vuole rovinare la felicità della moglie per via del fatto che sta per nascere il loro primo figlio.

Ursula, dal canto suo avrà il compito di proseguire nell'elaborazione di piani malefici per fare del male ai 'rivali'. Le curiosità non sono terminate e ciò è sottolineato dalla figura di Arturo, alle prese con una scelta importante nel corso della sua esistenza.

Il colonnello alle prese con una notizia inaspettata

Nuovi appuntamenti con la soap opera Una vita che vanno da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio: l'attenzione viene posta intorno al personaggio di Arturo.

Quest'ultimo si troverà alle prese con un periodo di delusione che lo costringerà a tornare sui propri passi, dopo aver creduto di essere riuscito a trovare la donna giusta. Il colonnello comprenderà che la prima cosa da fare sia quella di mettere fine alla storia d'amore con Silvia. Quest'ultima continuerà a seguire le direttive ricevute da Zavala ma le sorprese non sono terminate per i personaggi. Ad aggravare la situazione sarà la scoperta fatta da Arturo, resosi conto di ciò che è avvenuto nella vita del generale Reyes.

Quest'ultimo ha vissuto un dramma a causa della figlia scomparsa per via della malattia tropicale. Il colonnello deciderà di proseguire per la propria strada senza mettere al corrente della situazione Zavala.

La decisione della compagna di Diego

Blanca sarà costretta a fare i conti con la disperazione. La donna si accorgerà che Diego sta con Huertas e confiderà la propria disperazione a Leonor. Liberto s’impegnerà nella difficile missione di placare l'ira di Blanca e Susanna sarà determinata a proseguire con l'intenzione di far partire la denuncia nei confronti dei pasticcieri.

Blanca sarà pronta a fare una scelta importante e deciderà che sia giunto il momento di fare ritorno nel quartiere di Acacias 38 ma si renderà protagonista di un acceso scontro con Jaime.