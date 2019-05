Giulio Raselli e Manuel Galiano sono entrambi due corteggiatori della tronista Giulia Cavaglia. Tra i due non scorre buon sangue, come i telespettatori di Uomini e donne sapranno già. La competizione per la stessa donna li spinge più volte a scontrarsi e a creare polemiche in studio non di poco conto. I battibecchi a quanto pare continuano anche sui social, come successo soltanto poche ore fa. Manuel ha infatti risposto con toni molto forti ad una Instagram Stories postata proprio da Giulio.

Uomini e Donne, Manuel attacca Giulio: ‘Venderesti pure tua sorella per due follower’

Giulio alcune ore fa, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che mostra lui e Giulia con sopra scritta una didascalia che dice: 'Stiamo in silenzio'. I fan hanno subito notato la foto e a quanto pare anche Manuel lo ha fatto. Il ragazzo infatti, che non crede alla buona fede di Raselli, ha postato a suo volta una storia con scritto: 'Per due follower in più ti venderesti pure tua sorella, oltre che a stare in silenzio.

Mai visto un lecchino simile'. Al momento Giulio non ha replicato alla accuse, ma potrebbe presto farlo. Il ragazzo, visto che non ha modo di mettersi in contatto con la tronista per via delle regole di Uomini e Donne, ha voluto fargli una dedica. Molti spettatori del programma però, non credono al suo interesse per Giulia.

Anticipazioni Uomini e Donne

Il 30 aprile si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Manuel e Giulia hanno avuto un faccia a faccia alla fine della penultima registrazione.

La tronista, inseguendolo in strada. lo ha chiamato per sbaglio Giulio e lui si è arrabbiato moltissimo. Per cercare di rimediare alla situazione però, lo ha invitato a casa sua a Torino. Tra i due l'esterna sembra essere andata molto bene, anche se non ci sono stati dei baci.

La Cavaglia però, ha invitato anche Giulio a casa sua, facendogli conoscere anche dei suoi amici. Tra i due sono scattati anche diversi baci, cosa che ha molto infastidito l'altro corteggiatore.

La ragazza comunque sembra essere ancora molto indecisa e lontana dalla sua scelta.

Nella giornata di ieri, un post pubblicato da Raffella Mennoia, una delle collaboratrici del programma, ha destato parecchi sospetti nei telespettatori. La donna ha infatti postato una foto dove si intravedono dei petali ed ha taggato la pagina di U&D, scatenando le voci su una possibile scelta da parte di uno dei tronisti di Uomini e Donne. La donna però, ci ha tenuto a smentire subito tutte le voci al riguardo, rivelando che i petali rappresentano il programma e non una scelta imminente da parte dei protagonisti.

Al momento infatti, nessuno sembrerebbe avere le idee chiare sui propri corteggiatori.