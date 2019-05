Mercoledì scorso è stata registrata una nuova e movimentata puntata del Trono Over di Uomini e Donne: le anticipazioni che ha riportato il blog "Isa&Chia", fanno sapere che in studio è successo di tutto anche questa volta. Il colpo di scena che ha spiazzato tutti i presenti, è stata la richiesta di Riccardo Guarnieri di poter rivedere Ida Platano: il cavaliere, infatti, vorrebbe dare una seconda possibilità al loro rapporto. Roberta Di Padua ha provato a far aprire gli occhi alla bresciana raccontandole le cose poco carine che l'ex fidanzato ha detto sul suo conto.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo chiede una seconda chance a Ida, Roberta non ci sta.

Riccardo e Ida di nuovo insieme? Colpo di scena a U&D

La puntata di Uomini e donne che è stata registrata lo scorso 8 maggio, ha regalato tanti spunti di discussione agli appassionati di Gossip. Stando a quello che si legge in rete nelle ultime ore, nel Trono Over potrebbe presto ricomporsi una coppia storica.

Le anticipazioni che ha fornito il blog "Isa&Chia", fanno sapere che Riccardo Guarnieri ha chiesto alla redazione di far tornare in studio Ida Platano perché vorrebbe dare una seconda chance al loro amore.

Pubblicità

La parrucchiera ha accettato l'invito e si è presentata davanti a tutti in splendida forma e con un sorriso smagliante.

Il cavaliere ha proposto alla sua ex fidanzata di provare a vedersi e a sentirsi per capire se possono tornare insieme, ma lei ha detto che deve riflettere bene prima di prendere una decisione. Roberta Di Padua, ex fiamma del pugliese, è intervenuta raccontando alla "collega" che Riccardo le ha ribadito molte volte che non si sarebbe mai rimesso con lei, quindi l'ha invitata a pensarci bene prima di cadere un'altra volta tra le sue braccia.

Pamela lancia un anello a Stefano: c'entra Roberta

Una delle protagoniste assolute della puntata di U&D che è stata registrata un paio di giorni fa, è stata Roberta Di Padua: la dama, oltre ad intromettersi nel riavvicinamento tra Riccardo e Ida, ha messo bocca anche su un'altra coppia che è tornata in studio per raccontare come vanno le cose.

Stiamo parlando di Pamela Barretta e Stefano Torrese che, a qualche mese da loro addio al Trono Over, hanno accettato di partecipare alla registrazione dell'altro giorno per dire che sono innamorati e che hanno tanti progetti per il futuro.

Pubblicità

Isa&Chia, inoltre, fa sapere che il cavaliere ha regalato un prezioso anello alla fidanzata come pegno d'amore.

L'idillio, però, è stato interrotto da Roberta che ha fatto leggere alla collega e a Gianni Sperti dei messaggi compromettenti che si è scambiata con Stefano quando già era in coppia con la pugliese. Quest'ultima è andata su tutte le furie, ha tirato l'anello addosso al compagno ed è corsa dietro le quinte in lacrime.

Leggendo queste anticipazioni, capiamo meglio il perché del botta e risposta al veleno che c'è stato tra Torrese e la Barretta su instagram: i due, infatti, hanno annunciato di essersi lasciati ed ora sappiamo cosa ha fatto precipitare il tutto negli ultimi giorni.