La storia d'amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, è giunta al capolinea: come loro stessi hanno fatto intendere sui social network, l'idillio che è nato nel Trono Over di Uomini e Donne è finito pare nel modo peggiore possibile. L'ex dama ha pubblicato dei pensieri nelle Stories, con i quali ha svelato di aver scoperto alcune conversazioni tra il suo compagno ed altre persone, lui ha replicato che la pugliese sta facendo tutto questo solo per apparire.

Gossip U&D, Pamela e Stefano si sono lasciati e lei dice: 'I sospetti erano fondati'.

Pamela a Stefano: 'Taci che fai più bella figura'

Dopo aver rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne sulla loro bella storia d'amore e i progetti che avevano per il futuro, Pamela Barretta e Stefano Torrese hanno spiazzato tutti annunciando di essersi lasciati. In questi giorni, infatti, sono numerose le Stories che i due si stanno scambiando su Instagram per accusarsi reciprocamente di essere la causa della rottura.

La prima a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip con un messaggio sibillino, è stata l'ex dama del Trono Over quando ha digitato: "Bello quando ti fanno passare come una pazza, gelosa, stalker davanti a tutta Italia e invece poi scopri che i tuoi sospetti erano fondati".

Pubblicità

La pugliese, dopo aver precisato che "la verità è figlia del tempo", ha lasciato intendere che il suo ormai ex fidanzato le avrebbe mancato di rispetto sentendo oppure vedendo altre donne quando stavano insieme.

L'ex cavaliere di U&D, oltre a rendere privato il suo account improvvisamente, ha deciso di rispondere a Pamela solo con il seguente messaggio: "Alle parole preferisco i fatti. Cosa non si fa pur di apparire. Delusione totale".

La controreplica della Barretta non si è fatta attendere: "Quella che ha lasciato il programma per te, sono stata io.

Tu sei stato messo fuori dalla padrona di casa. Presto sapranno tutti perché non mi hai cercata subito. Eri impegnato in un'altra conversazione".

La donna ha fatto capire di aver scoperto qualche bugia che Stefano le ha raccontato, ma non è entrata nello specifico (forse perché aspetta di farlo durante una delle prossime registrazioni degli Over). Al suo ex compagno, però, la bella Pamela ha consigliato: "Taci, fai più bella figura. Altro che apparire, premio come miglior attore".

Pubblicità

Roberta Di Padua tra Stefano e Pamela? Il sospetto

Proprio nelle ore in cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno battibeccato su Instagram a colpi di Stories al veleno, i più attenti hanno notato uno strano messaggio che un'altra dama ha condiviso sul suo profilo.

Stiamo parlando di Roberta Di Padua che, dopo aver abbandonato il Trono Over pare per motivi professionali, sul web ha scritto: "Finalmente la verità è venuta fuori, seguite le puntate".

Pubblicità

Qualcuno ha pensato che questo enigmatico pensiero che la donna ha condiviso con i suoi fan, possa essere in qualche modo riferito alla rottura burrascosa tra Stefano e Pamela; ricordiamo, infatti, che Torrese ha sempre avuto un debole per Roberta, la quale non ha mai contraccambiato perché intenta a rincorrere Riccardo Guarnieri.

Sarà proprio la Di Padua la persona con la quale è stato sorpreso a chattare l'ex cavaliere dalla sua compagna?