Maria De Filippi scrive a Dagospia: 'A Uomini e Donne non esiste un copione'.

Dopo aver sentito quello che Roberto D'Agostino ha detto su Uomini e donne durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso, Maria De Filippi ha deciso di esporsi in prima persona per difendere il suo lavoro e quello delle persone che lavorano con lei. Con una breve lettera che è stata pubblicata integralmente da Dagospia pochi minuti fa, la presentatrice ha smentito la notizia che possa esistere un copione nel suo programma, ed ha chiesto al giornalista di fornirle le generalità di colui che ha lanciato questa infondata e pesante accusa.

La De Filippi si espone per difendere Uomini e Donne

Mercoledì 8 maggio, nel corso del dibattito sulle nozze rimandate di Pamela Prati a Live-Non è la D'Urso, Roberto D'Agostino ha definito come "pettinate" le cose che succedono a Uomini e Donne. Citando la segnalazione che un certo Fabio gli avrebbe fatto arrivare, il capo di Dagospia ha messo in dubbio l'autenticità di quello che accade nel dating-show di Canale 5, con particolare riferimento alle storie d'amore che nascono tra tronisti e corteggiatrici.

Il giorno successivo alle dichiarazioni del giornalista in diretta tv, Maria De Filippi ha scelto di rispondergli con una lettera che è stata pubblicata integralmente (come da lei espressamente richiesto) sul popolare sito. "Caro Dago, volevo dirti che ti do la mia parola (e spero che basti), che a Uomini e Donne non è mai esistito un copione".

La conduttrice ha precisato che nessuno dei partecipanti alla sua trasmissione ha direttive su come comportarsi e se qualcuno finge, lo fa di sua iniziativa cercando di non farsi scoprire dalla redazione che indaga sempre su tutti per cercare di dare un messaggio di limpidezza e sincerità al numeroso pubblico.

Maria, inoltre, ha fatto una precisa richiesta a D'Agostino: "Se per cortesia puoi fornirmi le generalità di tal Fabio, che pare abbia scritto su Dagospia che lui sa per certo che U&D è pettinato". La De Filippi ha ribadito che quest'accusa è assolutamente infondata, ma lei vorrebbe lo stesso denunciare la persona che mette in dubbio il suo lavoro e quello di chi lavora con lei da anni.

"Non può dire finte verità facendole passare per vere. Chi dice il falso, solitamente ne paga il conto", ha aggiunto la presentatrice prima di puntualizzare che sta facendo tutto questo per difendere la sua professionalità e quella dei suoi collaboratori.

D'Agostino stronca Pamela Prati a Live-Non è la D'Urso

Il titolare di Dagospia, l'altra sera ha tirato in ballo Uomini e Donne quando Barbara D'Urso ha mostrato le immagini dello sfogo che l'ex corteggiatore Emanuele Trimarchi ha avuto sulla vicenda di Pamela Prati. Su Canale 5, infatti, è stata trasmessa un'intervista al romano dopo che il settimanale "Chi" aveva reso pubblica la sua brutta esperienza con le agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Il ragazzo, dunque, è stato solo l'ultimo in ordine di tempo ad aver puntato il dito contro le collaboratrici della Prati, definendole come "la paura", persone che trattano tutti come marionette e obbligano gli altri a fare quello che vogliono loro.

Roberto D'Agostino è stato implacabile nel commentare questa faccenda: secondo il giornalista, Mark Caltagirone non esiste e il matrimonio, che è stato rimandato a data da destinarsi, è solo un'escamotage per permettere alla showgirl sarda di restare sulla cresta dell'onda e guadagnare molti soldi, dei quali pare necessiti fortemente.