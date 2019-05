Nelle prossime puntate di "Un posto al sole" verrà dato ampio spazio al personaggio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e ai suoi problemi con le sostanza stupefacenti. Parallelamente verrà sviluppata un'altra trama molto intrigante e dai toni decisamente noir.

I protagonisti di questa nuova storyline saranno Marina e Alberto, ma oltre a loro in questa intricata vicenda verrà coinvolta anche Clara.

Dalle anticipazioni delle prossime puntate, infatti, si apprende che Palladini e la Giordano saranno costretti a lavorare insieme, e questa situazione esaspererà non poco la donna, la quale comincerà ad escogitare un piano per mettere una volta per tutte fuori gioco il rivale.

Alberto inarrestabile

Dopo un lungo periodo di sofferenza, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) potrà finalmente godersi l'agognato trionfo: con Valerio Viscardi lontano e Roberto Ferri tagliato fuori, l'ascesa del nuovo amministratore delegato dei Cantieri sembrerà inarrestabile.

L'imprenditore, con la sua solita arroganza, metterà a dura prova la pazienza di Marina Giordano (Nina Soldano). La donna, stufa di dover sopportare le sue continue ingerenze, inizierà a pensare ad un modo per poterlo allontanare definitivamente.

Marina spierà Alberto

Marina proverà, per l'ennesima volta, a convincere Roberto ad aiutarla nella sua ardua battaglia contro Alberto, ma anche stavolta dovrà affrontare il suo rifiuto. Ferri non vorrà farsi invischiare in questa storia e penserà solo al progetto di noleggio barche da realizzare assieme a Filippo.

Marina inizierà ad escogitare un piano efficace atto a incastrare Alberto in modo da potersene sbarazzare definitivamente. La Giordano si baserà sulla convinzione che Palladini di sicuro nasconda qualcosa e cercherà di spiare il suo computer, ma con scarsi risultati.

Un'insolita alleanza

Alberto continuerà la sua relazione con Clara (Imma Pirone), ma l'uomo metterà subito in chiaro che tipo di rapporto sia il loro. Palladini continuerà a fare i suoi comodi e porterà donne in casa nonostante la presenza di Clara.

Un giorno Marina noterà la disperazione della cameriera e stabilirà un contatto con lei. Marina cercherà di convincere Clara ad allearsi con lei per potersi rivalere nei confronti di Alberto.

Marina Giordano continuerà col suo piano a atto a spodestare Alberto, nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto si recheranno da lei per presentarle il loro progetto, ma non tutto filerà liscio. Alberto subodorerà il buon affare e cercherà di rubare la loro idea, fortunatamente Marina farà di tutto per evitare che lui riesca nel suo diabolico intento.