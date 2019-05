Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio a una storyline fortemente drammatica che vedrà come protagonista Patrizio. Il ragazzo, nella sua ultima apparizione, era sembrato malinconico a causa della fine del rapporto con Rossella, inoltre aveva mostrato di essere decisamente sotto stress a causa degli orari di lavoro massacranti a cui era sottoposto in Piemonte.

Nelle prossime puntate scopriremo che Pat nasconde un inquietante segreto. Di seguito le anticipazioni, relative a questa storyline, degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 27 al 31 maggio.

Patrizio si droga

Nelle puntate che andranno in onda da 27 al 31 maggio, ci verrà mostrato progressivamente il disagio interiore che Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sta vivendo. Inizialmente il giovane Giordano sembrerà entusiasta del suo ritorno a Napoli, ma poco a poco capiremo che qualcosa non va per il verso giusto.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)

Patrizio apparirà decisamente troppo euforico ed iperattivo, in un modo che risulterà alquanto sospetto, ed il primo ad accorgersene sarà il suo migliore amico Vittorio (Amato Alessandro D'Auria). Si scoprirà che Patrizio ha iniziato ad assumere anfetamine, senza rendersi conto della gravità del suo gesto. Vittorio, resosi conto che l'amico ha una dipendenza, penserà subito a un modo per poterlo aiutare.

Rossella, causa del malessere di Patrizio

Nel frattempo scopriremo che Rossella (Giorgia Gianetiempo), sebbene abbia deciso di troncare la sua storia d'amore con Patrizio, vorrebbe comunque mantenere la sua amicizia con lui.

Dopo un periodo di negazione del problema, Patrizio deciderà di impegnarsi seriamente per disintossicarsi e inizierà un difficile ma necessario percorso. L'astinenza dalle anfetamine però lo porterà a fare qualcosa di enormemente sbagliato. Nel corso delle puntate Patrizio svelerà al suo amico Vittorio, la causa principale che l'ha portato ad assumere droghe. A quanto pare, il motivo scatenante di tutto è stato la fine del rapporto con Rossella: purtroppo, non riuscendo ad affrontare il dolore, Pat ha deciso di ricorrere alle droghe.

Patrizio si scontra con Rossella

Durante una crisi di astinenza, Patrizio avrà un durissimo confronto con Rossella, che potrebbe rovinare per sempre il loro rapporto. Nel frattempo anche Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) scopriranno che Patrizio assume stimolanti e cercheranno in tutti i modi di stargli vicino ed aiutarlo. La situazione risulterà alquanto drammatica, ma Patrizio proverà a riprendere in mano la sua vita: il ragazzo continuerà con la disintossicazione e avrà modo di chiarirsi e riavvicinarsi a Rossella.

Tuttavia nella puntata che andrà in onda venerdì 31 maggio spunterà una nuova minaccia che potrebbe allontanare nuovamente Pat e Ross.