Oggi, lunedì 13 maggio, andrà in onda negli Stati Uniti il finale della settima stagione di Arrow, la serie tratta dai fumetti DC con protagonista l'arciere mascherato di Star City. Come sappiamo la serie è stata rinnovata per un'ottava ed ultima stagione che chiuderà definitivamente lo show che ha dato vita all'Arrowverse e a tutti i personaggi che ne fanno parte. Il finale che verrà trasmesso stasera - che vedremo anche in Italia ad agosto - sarà diverso dagli altri e decisamente più importante perchè, non solo getterà le basi per ciò che vedremo in autunno, ma vedrà l'uscita di scena di un personaggio storico della serie: Felicity Smoak.

Arrow 7, nel finale di stagione Oliver contro Emiko e l'addio a Felicity

Inoltre, nell'episodio finale tornerà Laurel Lance di Terra-2 che abbandonerà i panni di Black Siren, dimostrando un serio pentimento per le sue azioni, per rivestire quelli di Black Canary al fianco degli altri eroi nella battaglia finale. L'episodio 7x22, dal titolo 'You have saved this city' si concentra sull’ultimo scontro tra Oliver ed Emiko, con il protagonista sempre più determinato a battere sua sorella. Possiamo avere un assaggio di ciò che accadrà tra poche ore attraverso le foto ufficiali e il promo rilasciati da The CW.

Arrow 7, nel finale l'uscita di scena di Felicity e il ritorno di Laurel di Terra-2

Il finale di Arrow 7 si avvicina e con esso anche l'addio alla serie del personaggio di Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), genio del team e grande amore di Oliver Queen (Stephen Amell). Il titolo dell'episodio in onda stasera negli Stati Uniti è 'You have saved this city' e chiuderà la penultima stagione della serie. Nella sinossi ufficiale dell'ultimo episodio si parla soltanto dello scontro tra Oliver e la sorella Emiko ma, dalle anticipazioni in rete, sappiamo che Felicity uscirà di scena e non sarà perciò presente nell'ottava stagione, lasciando tuttavia la speranza di un ritorno da guest star nel finale della serie.

Nell'episodio di stasera assisteremo ai ritorni di alcuni volti conosciuti come quello di Roy Harper, ma il particolare più interessante presente nelle immagini ufficiali diffuse da The CW è la presenza di Laurel Lance di Terra-2 (Katie Cassidy) vestita come il suo alter-ego deceduto nella quarta stagione. Black Siren si è pentita di ciò che ha fatto in passato e affiancherà il team Arrow nella battaglia finale nei nuovi panni di Black Canary.

Arrow 7, tra addii e ritorni sarà un finale 'folle' diviso tra presente e futuro

Arrow si appresta a concludere il suo arco narrativo con gli ultimi dieci episodi dell'ottava stagione.

La serie, iniziata nel 2012, in sette anni ha dato vita a show di successo come The Flash e Legends of Tomorrow, creando l'universo condiviso 'Arrowverse'. Stasera negli Stati Uniti sarà trasmesso l'ultimo episodio della settima stagione che, secondo la showrunner Beth Schwartz, sarà 'enorme e folle'. Si tratterà di un 'doppio finale' poichè uno avverrà nel presente e l'altro nel futuro. Non resta che aspettare di vedere l'episodio per capire in che modo avverrà l'uscita di scena di Felicity e quali saranno le sorti di Oliver e dei suoi compagni nello scontro finale.