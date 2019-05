Nelle puntate del Trono Over della scorsa settimana, Rocco Fredella ha annunciato la decisione di abbandonare il programma. Tra le lacrime, il cavaliere ha fatto capire di essere stanco di essere preso di mira per il 'business', rinnovando anche la delusione per non essere riuscito a trovare l'amore. In molti si sono chiesti se si tratterà di una scelta definitiva, ma stando ai recenti sviluppi del caso, sembra proprio di sì. Il piastrellista, che era assente nella registrazione dell'8 maggio, ha spiegato di non avere cambiato idea in un'intervista a Uomini e donne Magazine, dando anche qualche colpa a Gemma Galgani. Ma una foto da lui pubblicata su Instagram qualche ora fa ha lasciato intendere che potrebbe esserci dell'altro dietro a questo inaspettato addio.

Uomini e donne: lo scatto di Rocco insieme a una donna

Archiviata la sua avventura televisiva a Uomini e donne, Rocco Fredella ha pubblicato sui social network una foto in compagnia di una misteriosa signora. Di lei si vedono solo in capelli lunghi mentre lui appare con un gran sorriso in volto. La didascalia associata a tale scatto è: "Certi aperitivi... #tronoover #uominiedonne #aperitivo #compleanno". Tali parole non chiariscono la tipologia del legame con la donna in questione, che potrebbe essere una parente o un'amica, ma che in poche ore ha scatenato la discussione nei profili dell'ex cavaliere e di Uomini e donne.

A detta di alcuni followers, Rocco potrebbe quindi avere lasciato il dating show a causa della frequentazione con una persona, di cui lui non ha parlato al momento dell'abbandono. Per il momento, il diretto interessato preferisce non fomentare le polemiche, evitando di rispondere alle critiche e limitandosi a rispondere ai suoi sostenitori. A chi si complimenta con lui, il piastrellista ha aggiunto: "Io sarò sempre me stesso".

Rocco Fredella: 'Gemma mi ha distrutto'

Il chiacchiericcio diffuso tra i telespettatori di Uomini e donne in seguito alla foto pubblicata da Rocco Fredella, ancora non ha ricevuto una replica degna di nota.

Non è chiaro, dunque, se il cavaliere abbia ora una donna al suo fianco o se il suo abbandono sia causato da altro. Nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, l'ex cavaliere ha tentato di spiegare le ragioni che lo hanno portato ad andarsene tra le lacrime. Ha precisato di avere perso il lavoro e di essere alle prese con problemi economici che deve risolvere (le serate a cui partecipa non gli porterebbero grandi guadagni). Nel suo lungo sfogo ha incolpato anche Gemma Galgani, colei che non avrebbe mai provato nei suoi confronti del vero interesse.

Fredella ha infatti dichiarato: "Penso che lei abbia fatto leva su di me distruggendomi ed elevandosi a donna di classe, negando così tutto l’amore che stavo provando". Il cavaliere si è anche detto certo che lei abbia agito solo per fare spettacolo.