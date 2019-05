È iniziato il conto alla rovescia per il finale di Gomorra 4, la serie tv di Sky liberamente tratta dal best seller di Roberto Saviano, iniziata nel 2014 e diventata in pochi anni un cult, visto in 170 paesi e apprezzato da pubblico e critica. Venerdì 3 maggio andranno in onda gli ultimi due episodi, l'undicesimo e il dodicesimo della quarta stagione. Il pubblico, dopo il finale, dovrà prendersi una lunga pausa da Gomorra, visto che la quinta stagione, già confermata, probabilmente arriverà solo nel 2021.

Gomorra 4, il finale venerdì 3 maggio: chi è 'o Maestrale?

Nel frattempo, circolano in rete anticipazioni e teorie che riguardano soprattutto la misteriosa figura di 'o Maestrale, personaggio emerso la scorsa settimana. Genny Savastano ha chiesto l'appoggio di un feroce criminale, chiamato 'o Maestrale, e nelle scene finali del decimo episodio ha incontrato un suo uomo di fiducia. Sui social impazzano le teorie su chi possa essere questo misterioso personaggio: dopo la teoria su Ciro l'Immortale, eccone avanzare un'altra ancor più fantasiosa: 'o Maestrale potrebbe essere Gianluca Colucci, in arte Fru dei 'The Jackal'.

Gomorra 4, l'identità del misterioso 'o Maestrale è l'interrogativo che assilla i fan

La scorsa settimana l'appuntamento con Gomorra 4 si è concluso con un incontro tra Savastano e l'uomo fidato di un sanguinario boss che, secondo le parole di Genny, è "un uomo che ha avuto il coraggio di mangiare il cuore del proprio nemico dentro il carcere". Questo oscuro personaggio, per un imprevisto, non è andato all'appuntamento, ma ha mandato qualcuno di fiducia che è stupito della richiesta di aiuto di Savastano, che tutti pensavano ormai fuori dal giro.

Invece Genny ha i soldi, le conoscenze e vuole riprendersi quello che gli appartiene. Genny ha cercato l'appoggio di 'o Maestrale perché é consapevole che la guerra da affrontare sarà faticosa e gli serve un uomo ambizioso e sanguinario che si è fatto vent'anni di carcere e lì dentro ha anche mangiato il cuore di un suo nemico.

Proprio a seguito di questo dialogo i telespettatori hanno iniziato a costruire delle teorie su chi possa celarsi dietro il misterioso 'o Maestrale.

Qualcuno ha azzardato che possa essere il Fru dei 'The Jackal', una teoria piuttosto bizzarra suggerita da un selfie pubblicato da Gianluca Colucci in cui è insieme all'interprete di Enzo Sangue Blu. La teoria è piuttosto fantasiosa ed è stata accolta con ironia dai fan della serie.

Gomorra 4, la quinta stagione è confermata

La quinta stagione di Gomorra si farà e la conferma è arrivata qualche settimana fa sia dal produttore della serie che dall'attore Salvatore Esposito. Per la gioia dei fan di Gomorra l'interprete di Genny Savastano ha annunciato il rinnovo sui suoi profili social.