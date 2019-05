Durante la settimana una bufera mediatica ha investito due storici maestri di Ballando con le Stelle: nello specifico Stefano Oradei si è lasciato andare ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti della sua fidanzata, Veera Kinnunen. Per chi non lo sapesse, i due maestri di ballo sono fidanzati da circa 10 anni ed insieme cercano di progettare il loro futuro. Stefano e Veera si sono conosciuti durante una gara di ballo e da quel momento non si sono più lasciati.

In settimana la produzione del dance-show aveva chiesto alla Kinnunen di fare una clip con Dani Osvaldo fuori dall’Italia, in modo da promuovere il programma oltreconfine. A quel punto il partner di Suor Cristina è andato su tutte le furie, minacciando addirittura di dire addio allo storico programma.

Stefano Oradei: scuse in diretta

Questa sera Carolyn Smith, ad inizio puntata, ha chiesto a Milly Carlucci di affrontare l’argomento Oradei-Kinnunen.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci bacchetta Stefano Oradei: ‘Spero che tu cresca’.

Dopo la prima prova, la padrona di casa ha chiamato in pista i due diretti interessati.

A quel punto dopo aver raccontato l’accaduto al pubblico da casa, la Carlucci ha bacchettato duramente lo storico maestro: “È stato l’unico caso in 15 anni e qui ci sono professionisti. Spero che tu voglia crescere nel modo di comportati”. A quanto pare sembra che Oradei, fin dall’inizio di Ballando, non ha digerito il partner assegnato alla sua fidanzata. La conduttrice stizzita ha ribadito che la Kinnunen è una professionista seria ed è giusto che in pista dia il meglio di sé quando gli viene affidato un concorrente con delle grandi potenzialità.

Anche il presidente di giuria ha invitato Oradei a mettere da parte i suoi problemi sentimentali. Ivan Zazzaroni, al contrario, ha esordito con una battuta ironica: “Anziché con lei, prenditela con la produzione se a te danno Suor Cristina e a lei Dani Osvaldo”.

Tra l’imbarazzo, Veera Kinnunen ha ribadito che con Dani Osvaldo ha solamente un rapporto professionale. Inoltre, la maestra di ballo ha confessato che avrebbe fatto a meno di parlare di queste in pubblico, visto che è una persona molto riservata.

Stefano Oradei invece, ha colto l’occasione per fare le sue scuse alla produzione e alla sua fidanzata. Intanto, va detto che il duo Oradei-Kinnunen dopo un periodo di incomprensione e litigi ha fatto pace. La prova della rappacificazione è arrivata su Instagram, in cui i due diretti interessati hanno postato uno scatto in occasione dei festeggiamenti per il loro undicesimo anniversario.

Manuela Arcuri abbandona la gara

Dopo aver parlato dei problemi di coppia tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen, la gara è proseguita regolarmente.

Manuela Arcuri, che era stata sfidata da Ettore Bassi, è stata eliminata dicendo addio alla gara definitivamente. In settimana l’attrice si era detta piuttosto preoccupata per la difficile sfida che la attendeva.