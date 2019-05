Grande colpo di scena in arrivo nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato “Il Segreto”. Nel capitolo numero 2.085, gli abitanti di Puente Viejo assisteranno al ritorno della moglie di Isaac Guerrero. La perfida Antolina sorprenderà tutti coloro che saranno presenti nella piazza principale del paese, rivelando la vera ragione della sua riapparizione. L’ex ancella comunicherà al marito di essere pronta ad aiutare la sua acerrima nemica Elsa Laguna.

Nel dettaglio la Ramon, dopo aver precisato di essere a conoscenza della malattia di cui soffre la sua rivale in amore, darà al falegname la grande quantità di denaro che probabilmente gli aveva sottratto prima di far perdere le sue tracce. Antolina motiverà il suo gesto, sottolineando di voler consentire ad Elsa di sottoporsi alla costosa operazione che potrebbe farla rimanere in vita.

Raimundo invita Francisca a non vendicarsi di Severo, il ritorno della moglie di Isaac

Dalle trame delle puntate che andranno in onda in Spagna dal 27 al 31 maggio 2019 si evince che, quando Raimundo dirà a Francisca e Mauricio di essere disposto a vendicarsi di Severo in prima persona se verrà considerato colpevole, la polizia troverà un’impronta digitale.

Il Segreto, spoiler Spagna: Antolina restituisce ad Isaac il denaro che gli aveva rubato

Elsa dopo aver raccolto con l’aiuto dei suoi amici la metà della cifra per poter pagare il suo intervento, non vorrà che la gente cada in rovina a causa sua. Isaac mentre sarà in compagnia di Matias, rimarrà spiazzato dal ritorno inatteso di Antolina. L’ex ancella comunicherà al marito di volergli ridare il denaro che gli ha rubato, per far curare la Laguna. Nel frattempo quest’ultima non la prenderà bene, dopo aver appreso da Dolores che la sua acerrima nemica ha rimesso piede a Puente Viejo.

Isaac riceve il denaro, Elsa non si fida di Antolina

Prudencio e Lola si daranno un bacio, invece Isaac inviterà Elsa ad accettare l’offerta di Antolina. Nel contempo quest’ultima si presenterà alla locanda, e giustificherà la sua visita mettendo al corrente la Del Molino del suo generoso gesto nei confronti della Laguna. L’Ulloa rimprovererà Francisca per aver continuato ad avere un atteggiamento manipolativo con sua nipote Maria. Successivamente Isaac rimarrà perplesso e diffidente dopo aver ricevuto 1000 pesetas da Antolina.

Nonostante Severo verrà considerato innocente, dopo l’esaminazione delle impronte digitali, Francisca si dirà pronta a vendicarsi. Prudencio e Lola appariranno nervosi. Maria riceverà una bellissima notizia da Fernando, dato che le dirà che la farà visitare da un altro specialista. La Laguna nonostante Antolina si comporterà bene in sua presenza non riuscirà a credere che non sia la stessa di sempre. Lola dopo aver confidato a Marcela che lei e il fratello di Saul non sono andati oltre il bacio, si presenterà alla casona.

A gran sorpresa la new entry darà dimostrazione di lavorare segretamente per la Montenegro, visto che la stessa le ricorderà di non innamorarsi di Prudencio.