Nelle ultime due puntate di Un posto al sole Patrizio aveva mostrato un'insolita iperattività che, tutto sommato, poteva essere giustificata dall'adrenalina scaturita dai ritmi frenetici a cui è abituato col suo lavoro mista alla felicità di essere tornato a Napoli. Tuttavia, andando avanti con la trama, si è capito che c'è qualcosa che non va nel giovane Giordano. Nelle prossime puntate verrà dato tantissimo spazio a questa storylilne e ci verrà svelato il motivo del tremore alle mani di Patrizio Giordano e la natura delle misteriose pillole che ha ingerito. Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 maggio.

Pubblicità

Pubblicità

Le pillole misteriose

Nel finale di puntata di venerdì 24 maggio si è notato come Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) fosse afflitto da un inquietante tremore alle mani che il ragazzo ha poi placato assumendo una manciata di pillole misteriose, accompagnate da un sorso di birra. Nei prossimi episodi verrà svelato che tali compresse stimolanti sono delle anfetamine e che stanno avendo effetti molto preoccupanti sulla psiche e il fisico del ragazzo.

Vittorio scopre che Patrizio assume droghe

Il primo ad accorgersi che qualcosa non va nel comportamento di Patrizio sarà il suo migliore amico Vittorio (Amato Alessandro D'Auria).

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha assunto delle pillole misteriose

Quest'ultimo scoprirà che il giovane Giordano assume anfetamine e farà di tutto per aiutarlo a disintossicarsi. Patrizio, inoltre, si sfogherà con l'amico e gli confiderà che il motivo principale che l'ha spinto a prendere le pillole è stato la delusione causata dalla sua rottura con Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Patrizio prova a disintossicarsi

Patrizio proverà a riabilitarsi e disintossicarsi, ma tale percorso non sarà affatto semplice e nasconderà diverse insidie.

Pubblicità

Il ragazzo avrà anche modo di confrontarsi con Rossella ed in questa situazione scoprirà che non c'è nessun futuro per la loro storia d'amore con la donna che vorrebbe quantomeno preservare la loro amicizia. La ragazza resterà, però, all'oscuro dei problemi di Patrizio legati alla dipendenza da anfetamine.

Duro scontro tra Patrizio e Rossella

L'astinenza da anfetamine avrà gravi conseguenze sul ragazzo. In particolare, durante una crisi dovuta al suo tentativo di disintossicarsi, il ragazzo non sarà in sé ed avrà un duro scontro con Rossella.

Nel frattempo anche Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) verranno a conoscenza del problema che affligge Patrizio. I due genitori, preoccupatissimi per le sorti del figlio, faranno di tutto per prestargli il loro aiuto. Attenzione, perché, come se non bastasse, per Ross e Patrizio si paleserà una nuova minaccia all'orizzonte