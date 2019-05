Giovedì 30 e venerdì 31 maggio andranno in onda altri due entusiasmanti episodi di Beautiful. La fiction americana continua ad appassionare numerosi telespettatori. Nel corso dei due appuntamenti in questione assisteremo alla grande vendetta di Bill. Il potente capo della Spencer Publication non riesce proprio a tollerare il fatto che la sua ex moglie Katie abbia una relazione con Thorne. Per questo motivo, si servirà di suo figlio Will per consumare la sua vendetta. Per quanto riguarda Hope invece, la ragazza lascerà di stucco Steffy dal momento che deciderà di invitarla al matrimonio tra lei e Liam.

Puntata di Beautiful di giovedì 30 maggio: Bill e il colpo basso a Katie e a Thorne

La puntata di Beautiful che andrà in onda giovedì 30 maggio, vedrà come protagonista Bill. L'uomo ha appena appreso dalla sua ex moglie Katie l'esistenza della relazione tra quest'ultima e Thorne. Lo Spencer non approverà minimamente tale unione e pertanto, nel corso dell'episodio di giovedì, dopo aver litigato con Thorne, deciderà di consumare la sua vendetta. L'uomo si recherà a casa della sua ex moglie in compagnia di suo figlio Will. Il suo scopo sarà quello di mostrare al bambino come sua madre se la stia intendendo con un altro uomo.

Beautiful: Bill usa Will per vendicarsi di Katie e Thorne

Questo colpo basso naturalmente, non farà altro che aumentare ancor di più l'astio tra Bill e Thorne. Il potente capo della Spencer Publication vuole dimostrare che nessuno potrà mai impedirgli di crescere suo figlio come meglio crede.

Episodio venerdì 31 maggio: Hope invita Steffy alle nozze e lei avanza una richiesta

Per quanto riguarda l'episodio di Beautiful che andrà in onda venerdì 31 maggio invece, vedremo che l'attenzione si sposterà su Hope e Steffy.

Le due ragazze sono riuscite finalmente a trovare un punto d'incontro. Dopo che la Forrester ha dato la sua benedizione alle nozze tra il suo ex e la Logan, le due ragazze sono quasi diventate amiche. Nei giorni passati infatti, hanno avuto una piacevole conversazione anche abbastanza affettuosa. Ad ogni modo, nel corso dell'episodio di venerdì prossimo, vedremo che Hope azzarderà una richiesta.

La ragazza chiederà a Steffy se vuole prendere parte alla cerimonia di nozze.

La Forrester, nonostante tutto, rimarrà molto colpita da tale richiesta, al punto da non sapere esattamente cosa rispondere. Dopo averci riflettuto per un po' di tempo, Steffy deciderà di alzare il tiro. La ragazza, infatti, dirà ad Hope che accetterà l'invito solo a patto che anche sua madre Taylor sarà la benvenuta al matrimonio. Hope, ovviamente, non potrà fare altro che acconsentire e accettare che anche la madre di Steffy prenda parte all'evento.