Le vicende di Beautiful continueranno ad intrattenere i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate in onda dal 20 al 26 maggio, Thorne offrirà lavoro a Zoe, mentre Steffy Forrester prenderà una decisione che spiazzerà Liam e Hope.

Beautiful: Zoe diventa modella

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da lunedì 20 a domenica 26 maggio su Canale 5, svelano che Thorne rimarrà colpito dal successo ottenuto da Zoe durante la sfilata della Forrester.

Pubblicità

Pubblicità

La rivale di Emma, infatti, prenderà il posto di una modella vittima di un incidente. Per tale ragione, il Forrester deciderà di offrirle un lavoro come modella all'interno dell'azienda di suo padre Eric.

Anticipazioni Beautiful: Steffy lascia libero Liam

In contemporanea a tutto ciò, Steffy prenderà una decisione spiazzante dopo aver visto Liam e Hope baciarsi nei camerini della Forrester Creations. La giovane Forrester, infatti, deciderà di affrontare sia l'ex marito che la sua rivale, Hope.

Beautiful, anticipazioni al 26 maggio: la Forrester rinuncia a Liam, Thorne assume Zoe

A tal proposito, la madre di Kelly dichiarerà di non avere più voglia di continuare a fargli la guerra, tanto da mettersi da parte. Inoltre, Steffy donerà addirittura l'anello che le aveva regalo lo Spencer in occasione del loro fidanzamento.

Liam chiede la mano di Hope

Le trame di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse a fine maggio su Canale 5, svelano che Steffy apparirà sicura di volersi rifare una vita altrove. Intanto Emma deciderà di affrontare Zoe una volta che Thorne le aveva offerto di lavorare presso la loro prestigiosa casa di moda.

Pubblicità

Liam, invece, apparirà molto confuso dopo il gesto fatto dalla Forrester (Jacqueline MacInnes Wood). Tuttavia, lo Spencer darà una chance al rapporto con Hope, tra l'altro in attesa del loro primogenito. A tal proposito, il figlio di Bill farà una romantica dichiarazione d'amore alla Logan. Alla fine del discorso, la figlia di Brooke accetterà di diventare sua moglie.

Zoe e Xander si avvicinano

Dopodiché Liam (Scott Clifton) si recherà a trovare suo padre.

In questa occasione, Bill (Don Diamont) dimostrerà di essersi pentito per aver distrutto la sua famiglia. Dall'altro canto, Ridge sarà in disaccordo con la figlia. Il Forrester, infatti, non vorrebbe che Liam fosse lasciato libero di stare con Hope. Per tale ragione, lo stilista chiederà alla figlia se è davvero consapevole della scelta appena fatta. Ma la ragazza con fermezza risponderà di essere pronta a rinunciare alla vita accanto a Liam. Infine Xander darà il suo appoggio a Zoe alla Forrester Creations.

Pubblicità

Un atteggiamento che sarà molto apprezzato dalla donna, tanto che tra i due ci sarà un caloroso abbraccio. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni sul clan Forrester lo sveleranno.