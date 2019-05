Le vicende di Beautiful continuano ad emozionare i fan di Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, Hope riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Liam, ricevendo perfino la benedizione di Steffy. Quest'ultima infatti farà un discorso commovente durante il banchetto di nozze.

Beautiful: Hope invita Steffy al suo matrimonio

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano il tanto atteso matrimonio tra Hope e Liam. La Logan riuscirà a riconquistare lo Spencer dopo avergli rivelato di attendere un bambino da lui. Se il figlio di Bill (Don Diamont) chiederà al fratello di fargli da testimone di nozze, Hope si recherà alla casa sulla scogliera per compiere un gesto eclatante nei confronti della sorellastra.

Beautiful, trame: Liam e Hope si sposano, Steffy presente all'evento

La Logan farà un bellissimo regalo per la piccola Kelly. Poi la donna inviterà Steffy al suo matrimonio. Una decisione che lascerà spiazzata la giovane Forrester. Alla fine deciderà di partecipare al giorno più bello per la coppia. Tuttavia chiederà alla Logan di poter essere accompagnata da Taylor, nel frattempo tornata a Los Angeles. In questa occasione, la psicologa dimostrerà di non essere assolutamente contenta della scelta di Liam (Scott Clifton).

Anticipazioni Beautiful: Liam contro la decisione della Logan

Dalle trame di Beautiful si apprende che Hope comunicherà a Liam di aver invitato Steffy al loro matrimonio. Il figlio del magnate si dimostrerà assolutamente contrario, in quanto non vuole mettere assolutamente in difficoltà l'ex moglie. Dall'altro canto, la figlia di Brooke preciserà che la Forrester è l'artefice del ritorno di fiamma. In questo modo lo Spencer si convincerà che alla madre di sua figlia faccia piacere essere presente alla cerimonia.

Taylor invece non sarà completamente d'accordo, in quanto teme che sia stata proprio Brooke a convincere la figlia ad invitare Steffy per farla soffrire.

Liam e Hope diventano marito e moglie

Finalmente arriverà il giorno delle nozze di Hope e Liam. In questa occasione, Bridget giungerà a Los Angeles per partecipare alla grande festa. Nel frattempo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) pronuncerà addirittura un discorso, che verrà colto con entusiasmo sia dagli sposi che da tutti gli invitati.

A tal proposito, la sposa crederà che tutti insieme formino una famiglia serena per i loro figli. Lo Spencer invece ringrazierà l'ex moglie per averlo sostenuto nonostante tutto. Possiamo anticipare che Taylor e Brooke saranno protagonisti di una lite durante il ricevimento nuziale, che sarà sedata solo grazie all'intervento delle due figlie. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.