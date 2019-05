Nelle puntate americane di Beautiful, in onda negli Stati Uniti a fine maggio, Hope prenderà una drastica decisione sulla sua vita matrimoniale, approfittando del ritorno di Steffy alla Forrester Creations. La donna infatti chiederà alla madre di Kelly di ritornare insieme a Liam.

Beautiful: Steffy torna, Hope e Liam in crisi

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente in onda in America, svelano che Steffy tornerà a Los Angeles dopo aver trascorso un certo periodo insieme alle sue bambine a Parigi. Un modo per dare la possibilità ad Hope e Liam di ricostruire il proprio matrimonio. La coppia infatti entrerà in crisi dopo la perdita di Beth durante il drammatico parto sull'Isola di Catalina.

Nel dettaglio, la Logan crederà che sua figlia sia morta nella fase finale del parto.

Beautiful, trame americane: Hope chiede a Steffy di tornare insieme allo Spencer

In realtà la piccola è stata rapita dal dottor Reese per pagare dei pericolosi strozzini. Il ginecologo riuscirà a pagare il grosso debito dando in adozione la figlia di Hope e Liam a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Quest'ultima è ovviamente all'oscuro della verità. Ma ecco che, al suo ritorno in America, troverà una situazione del tutto inaspettata. La Forrester infatti scoprirà che Hope vuole lasciare per sempre il marito, in quanto vuole fare da mamma a Douglas, il figlio della sfortunata Caroline. Di conseguenza la figlia di Brooke chiederà alla madre di Kelly di aiutarla ad esaudire un suo grande desiderio.

Anticipazioni Beautiful: la Logan si avvicina a Thomas

Le trame americane di Beautiful svelano che Hope sentirà sempre più il bisogno di stare vicino a Douglas, triste dopo la perdita della giovane madre. Per tale ragione la Logan deciderà di assumere il ruolo materno nei suoi confronti. Intanto Thomas approfitterà di questa situazione per un tornaconto personale. Una decisione che la porterà sempre più lontana da Liam mentre il figlio di Ridge tenterà di riconquistare il suo fragile cuore.

Hope vuole il ritorno di fiamma tra Liam e Steffy

Hope, una volta saputo del ritorno di Steffy a Los Angeles, si precipiterà alla casa della scogliera per farle una proposta inaspettata. La donna infatti chiederà alla Forrester di riprendere in casa Liam (Scott Clifton) e dopo aver preso in braccio Phoebe (che in realtà è la sua Beth) avvertirà un fortissimo legame con lei. Ma ecco che Steffy le suggerirà di concedere una nuova chance a Liam. Steffy e Liam torneranno insieme?

Le future anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.