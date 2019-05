Non lancerà un disperato appello per ritrovare Mark Caltagirone, promesso sposo fantasma dell'ex showgirl del Bagaglino, perché non è scomparso dal momento che non esiste, e dopo la sua confessione a Verissimo, tutta Italia lo sa.

Pamela Prati sarà ospite domani a Chi l'ha visto?, il programma della giornalista Federica Sciarelli, in veste di vittima perché la puntata sarà interamente dedicata alle truffe romantiche e amorose online: fenomeno che la trasmissione, inizialmente dedicata ai soli casi di scomparsa, poi anche a quelli di cronaca, segue da anni. La notizia diramata dal sito ufficiale del programma, ha suscitato stupore ma anche immediate polemiche.

Pubblicità

Pubblicità

Pamela Prati, il caso a 'Chi l'ha visto?'

L'annuncio compare sulla pagina Facebook del programma Chi l'ha visto?: domani Pamela Prati sarà ospite di Federica Sciarelli per raccontare la sua esperienza in quanto 'vittima' di una truffa romantica on line, "naturalmente a titolo gratuito" sottolinea il breve annuncio, per arginare contestazioni, fin da subito sbocciate.

Dagospia, il sito d'informazione che ha fatto scoppiare il cosiddetto 'Prati Gate', nel dare l'annuncio della partecipazione della 60enne showgirl sarda al programma della Sciarelli dedicato alle truffe on line che andrà in onda domani sera in diretta su Rai Tre a partire dalle 21 e 20, si chiede se la vera truffa non sia quella verso gli spettatori, e se un servizio pubblico possa ospitare "un’ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani".

Domani Pamela Prati, protagonista del 'caso dell'anno', sarà ospite di Federica Sciareli a Chi l'ha visto?: è già polemica.

Il caso, tra Gossip e costume, sta tenendo banco da settimane, e ha attirato anche il programma di Rai Tre. Per Dagospia l'ospitata servirebbe a risollevare gli ascolti snaturando il programma di approfondimento 'in modalità D'Urso', proprio in coincidenza con il Live non è la D'Urso che domani sera si occuperà della stessa tematica, ospitando l'ex manager della Prati, Eliana Michelazzo.

Interpellata dall'agenzia di stampa Adnkronos, Federica Sciarelli, dalla sala di montaggio dove sta preparando la puntata, si è limitata a rispondere che domani tornerà ad affrontare il tema per mettere in guardia tutti su un fenomeno dei nostri tempi sempre più diffuso: donne e uomini ingannati, adescati in Rete con foto false di partner 'appetibili': personaggi noti, o comunque di prestigio sociale, a cui è rubata l'identità.

Pubblicità

Una ragnatela, secondo Sciarelli, in cui cadono anche individui dalla personalità strutturata, e che in alcuni casi ha avuto come esito il suicidio. In studio ci sarà Pamela Prati, perché protagonista di un corteggiamento on line, falso dall'inizio alla fine, in cui però non appare ancora ben chiaro il confine tra vittima e carnefice.

Dagospia polemicamente annota che la Rai deve ancora dare chiarimenti sul compenso della Prati per le ospitate a Domenica In e a Vieni da me.

A Mara Venier, la showgirl aveva raccontato di aver conosciuto Mark a una cena in cui si erano guardati negli occhi tutta la sera, mentre a Caterina Balivo aveva detto di avere finalmente incontrato l'amore vero con tanti di figli, anch'essi inesistenti.

Pamela Prati a Chi l'ha visto?: il pubblico protesta

Il pubblico del programma sta riempiendo di commenti la pagina Facebook di Chi L'ha visto proprio mentre ancora Dagospia annuncia l'intervista fiume in edicola domani su Il Fatto quotidiano, che Pamela Perricciolo, altra ex manager della showgirl, ha rialsciato a Selvaggia Lucarelli rivelando che lei con Pamela Prati ed Eliana Michelazzo [VIDEO], avrebbero inventato la figura di Mark e sarebbero state legate da un accordo di riservatezza in una situazione in cui Prati ha dei debiti e il cachet di Domenica In le sarebbe stato pignorato.

Pubblicità

Ma gli spettatori di Chi l'ha visto?, non ci stanno: "E' una storia costruita a tavolino, no la Sciarelli no non ci può cascare", protesta una spettatrice. In molti scrivono che sono delusi da questa scelta e che domani non guarderanno il programma. C'è chi si augura che sia solo una fake news l'ospitata dell'attrice, e chi dice che per fare ascolti viene messo in secondo piano il rispetto verso chi paga il canone. Una spettatrice chiarisce che il problema delle cosiddette truffe romantiche non avrebbe niente a che vedere con il falso matrimonio della Prati.

Pubblicità

Nel primo caso vengono truffate singole persone, la vicenda di Pamela Prati, invece, sarebbe stata creata "da lei e dalle sue agenti, per farsi ospitare in giro, apparire in Tv e giornali a pagamento, per rimpinzare conto in banca". E gli utenti si chiedono perché ospitare quella che a loro pare essere la complice di una squallida storia, anziché una vittima.