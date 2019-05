Nella giornata di venerdì 31 maggio, i nativi del segno dei Pesci potrebbero avere una giornata in salita rispetto alle precedenti. Amore in prima linea invece per Ariete e Capricorno, che passeranno la giornata in compagnia dell'amato bene. Al contrario di Gemelli e Bilancia, che si dedicheranno alla famiglia. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di venerdì 31 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 31 maggio 2019

Ariete: sarete particolarmente in sintonia con il vostro partner questo venerdì.

Passerete infatti una magnifica giornata in compagnia dell'amato bene e questo sarà un pretesto per cercare di portare ad un livello superiore la vostra relazione di coppia. Voto - 8,5.

Toro: riuscirete a scacciare lo stress mattutino semplicemente lavorando sodo e ottenendo la stima del vostro capo e dei vostri colleghi, incrementando così i vostri guadagni. Voto - 8.

Gemelli: dopo le precedenti giornate passate segnate da diversi problemi, venerdì deciderete di passare la vostra giornata in compagnia della vostra famiglia.

Previsioni oroscopo venerdì 31 maggio 2019

Voto - 7.

Cancro: le ultime esperienze in amore hanno aggravato la vostra salute. Cercate di riprendervi prima di tornare a trascorrere delle serate movimentate. Voto - 6,5.

Leone: sarete propensi a lavorare intensamente questo venerdì, poichè la concorrenza dalle vostre parti è sempre più spietata. Cercate di non causare litigi di coppia per via della vostra assenza. Voto - 6,5.

Vergine: ci sarà aria di nervosismo, con il rischio di causare involontariamente delle discussioni.

Almeno una volta tornati a casa, potrete rilassarvi in compagnia del vostro partner. Voto - 6,5.

Bilancia: sarete più tranquilli, portando avanti con calma i vostri progetti lavorativi. Verso sera però potreste ritrovarvi a litigare con il vostro partner. Voto - 6,5.

Scorpione: sarà una giornata negativa su tutti i fronti per i nativi del segno. Meglio che vi fermiate un momento e riflettete se volete davvero continuare a tenere il broncio. Voto - 5.

Sagittario: non sarete più disposti a lavorare per guadagnare poco e ora lavorerete ancora di più per cercare di attirare l'attenzione dei vostri superiori.

Voto - 7.

Capricorno: giornata da dedicare interamente alla vostra relazione di coppia. Questa è la giornata perfetta per avanzare una proposta molto importante nei confronti dell'amato bene. Voto - 8.

Acquario: sarete particolarmente produttivi. I colleghi non apprezzano il vostro comportamento ultimamente e questo potrebbe causare dei litigi. Voto - 7.

Pesci: giornata i ripresa per i nativi del segno. Dopo la malinconia delle giornate precedenti, il vostro malumore verrà rimpiazzato dalla voglia di rimanere accanto al vostro partner.

Voto - 7,5.