Gli ultimi episodi di Beautiful si sono rivelati davvero alquanto intriganti. L'arrivo di Zoe ha scombussolato drasticamente gli animi all'interno della soap opera americana. Ad ogni modo, con l'episodio di domani si chiuderà un cerchio. La ragazza è stata, ormai, smascherata. A quanto pare la staler è proprio lei e tutti se ne sono resi conto. Per questo motivo, il suo ex fidanzato Xander, nell'episodio di domani, le chiederà di prendere il primo volo per Londra e di lasciare per semrpe la città di Los Angeles.

Beautiful trama 3 maggio: Zoe va via

Beautiful: l'arrivo di Zoe destabilizza la situazione all'interno della soap opera

La puntata di Beautiful che andrà in onda domani, venerdì 3 maggio, sarà molto intrigante. Finalmente tutti i nodi verranno al pettine e un cerchio si chiuderà. In questi giorni, gli animi erano stati scombussolati dall'arrivo di Zoe, una giovane donna proveniente da Londra. Quest'ultima si è scoperta essere l'ex fidanzata di Xander. Il motivo della sua venuta a Los Angele, infatti, aveva proprio a che fare con lui.

A quanto pare, la ragazza voleva cercare di riconquistare il suo ex e di riportarlo con sé a Londra. Proprio per questo motivo, una volta notata l'intesa tra Xander ed Emma, la nuova arrivata ha cominciato a diventare alquanto pericolosa. Con la scusa di conversare amabilmente, infatti, Zoe si è fatta spiegare per filo e per segno da Emma cosa si fosse realmente tra i due. Ad ogni modo, dopo numerose indagini e peripezie, è venuta a galla tutta la verità.

Xander è riuscito a dimostrare a Thorne, Hope e tutti i membri dell'azienda che la colpevole delle minacce fosse prorpio Zoe. Una volta spiegata tuta la situazione e dopo aver convinto tutti i presenti circa l'innocenza di Sally, che in un primo momento era stata giudicata colpevole, la decisione è stata inevitabile.

Zoe lascia la città e si scusa con tutti

Nel corso della puntata di domani, venerdì 3 maggio, infatti, vedremo che Xander obbligherà Zoe a prendere il primo volo per Londra e lasciare per sempre la città.

La ragazza si mostrerà davvero estremamente provata da tutta questa vicenda. Con aria notevolmente dispiaciuta, si scuserà con tutti i presenti e accetterà la proposta di Xander di salire sul primo volo diretto a Londra. Ad ogni modo, la ragazza lo farà realmente? Non ci resta che attendere le prossime puntate della soap opera americana Beautiful per scoprirlo.

Intanto, tutto sarà pronto per la prima sfilata della Hope for the future. Tutti i membri dell'azienda hanno lavorato realmente in modo intenso per riuscire a realizzare tale evento.

Per questo motivo, non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come andrà a finire la cosa.