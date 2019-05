Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza forse per organizzare le nozze bis.

Le tanto chiacchierate nozze bis di Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare si terranno in una location amata da entrambi: Ibiza. Lasciato a casa il figlio Santiago, i ritrovati piccioncini sono volati sull'isola spagnola sia per godersi qualche giorno d'amore e relax, che per organizzare un evento molto speciale.

Stando a quello che sostengono i bene informati, la coppia sarebbe intenzionata a rinnovare i voti nuziali nei prossimi mesi, ed in queste ore ci sarebbero dei lavori in corso proprio per l'organizzazione di quell'importante giornata.

Belen e Stefano insieme a Ibiza dopo la pace

Il settimanale "Chi" l'aveva annunciato qualche tempo fa: Belen Rodriguez e Stefano De Martino vogliono risposarsi e dare un fratellino o una sorellina a Santiago. A distanza di meno di un mese dalla diffusione di questa notizia, tutti i siti di Gossip sono tornati ad occuparsene dopo aver appreso dai social network che i piccioncini sono volati a Ibiza apparentemente per un weekend romantico.

La showgirl e il ballerino, dopo aver lasciato il figlio con i nonni a Milano, hanno deciso di ritagliarsi un po' di tempo solo per loro in una lussuosa villa della "isla": come dimostrano le foto e i video che stanno pubblicando su Instagram in questi giorni, l'argentina e il napoletano si stanno godendo il sole della Spagna lontano da occhi indiscreti.

A differenza di quello che è accaduto in Marocco, la "fuga" che hanno fatto marito e moglie non prevede nessun altro: come due fidanzatini alla loro prima vacanza, infatti, i due si stanno immortalando a vicenda a cena, mentre parlando in spagnolo oppure mentre sono intenti a guardare dei panorama mozzafiato come quello di Es Vedrà.

Gli scatti che Belen e Stefano stanno caricando sui loro account personali, stanno ottenendo tantissimi "mi piace" anche se in nessuno di questi compaiono uno vicino all'altro; la soubrette, inoltre, non perde occasione per mostrare le sue forme perfette in divertenti video che si fa davanti allo specchio.

Secondo matrimonio forse in vista per i 'DeMartinez'

Dietro al viaggio a Ibiza che hanno deciso di fare Belen e Stefano in questa metà di maggio, si nasconderebbe un dolcissimo motivo: i bene informati infatti, sostengono che la coppia sia volata in Spagna per organizzare le nozze bis che dovrebbero celebrarsi quest'estate.

Tra una cena romantica e un tuffo in piscina, dunque, si dice che la Rodriguez e De Martino stiano lavorando per mettere su un evento durante il quale confermeranno i voti che si sono scambiati davanti a Dio nel 2013.

Notizia di questi mesi, infatti, è che i genitori di Santiago sono tornati ufficialmente insieme a circa tre anni dalla separazione: dopo aver avuto altre relazioni (lei con Andrea Iannone, lui con Gilda Ambrosio), la showgirl e il ballerino hanno capito di amarsi ancora e vogliono annunciarlo a tutti con un matrimonio bis che sarebbe in programma tra qualche settimana.