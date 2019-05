A pochi giorni dalla conclusione di Made in Sud, Stefano De Martino è stato intervistato da vari siti sulla sua prima vera esperienza da conduttore: il giovane ne ha approfittato per fare un bilancio più che positivo della sua vita, sia professionale che personale.

Dopo aver raccontato la grande sofferenza che gli ha dato essere conosciuto principalmente per le sue storie d'amore, il napoletano ha spiegato che oggi dà un peso diverso al Gossip: l'amore ritrovato con Belen Rodriguez, inoltre, secondo lui dà speranza a tutti che le cose prima o poi possono sistemarsi.

Stefano De Martino: 'Da giovane soffrivo il gossip, io e Belen Rodriguez diamo speranza'

Stefano al settimo cielo: carriera e amore sono al top

La scelta di Carlo Freccero di mettere Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud, si è rivelata azzeccata: il programma comico di Rai 2, infatti, ha fatto registrare ascolti ottimi in tutte e dieci le settimane in cui è andato in onda (talvolta anche sfidando "colossi" come Montalbano o le finali dei reality).

Intervistato dal "Corriere.it" a pochi giorni dall'ultima puntata dello show che conduce con Fatima Trotta, il napoletano ha detto: "La Rai ha fatto una scommessa con me e, se è andata in porto, lo devo al coraggio di Freccero.

Pubblicità

Lui ha creduto in me anche se c'erano pochi elementi per farlo".

Dopo aver raccontato che sogna di portare in televisione un format che richiama i varietà di una volta, il 29enne ha confermato di essere stato vittima di tanti pregiudizi in questi primi dieci anni di carriera nel mondo dello spettacolo. "Ho sempre usato questo a mio favore, non mi demoralizzavo e sfruttavo la cosa per dimostrare il contrario", ha detto.

Alla giornalista che gli ha chiesto quale fosse la cosa che l'ha fatto più rimanere male in questi anni, il ballerino ha risposto: "Aver avuto una certa vita sentimentale, è stato invalidante.

Quando ero giovane, soffrivo il gossip perché potevo studiare quanto volevo, ma avrebbero parlato di me per dove andavo in vacanza".

Secondo Stefano, è stato il tempo a rimettere ogni cosa al proprio posto: nonostante sia stato il suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez la notizia degli ultimi mesi, il ragazzo è felice che si sia parlato tanto e bene anche del suo lavoro a Made in Sud.

De Martino: 'Maria è stata la prima a darmi fiducia'

Sulle pagine del "Corriere.it", Stefano ha anche commentato la reazione che la maggior parte delle persone hanno avuto al suo ricongiungimento con la Rodriguez.

Pubblicità

Da quando è stato ufficializzato questo ritorno di fiamma, infatti, sono stati migliaia i commenti positivi di coloro che hanno gioito per la famiglia che si è riunita.

"La reazione della gente è stata diversa stavolta: molti hanno una storia che non è andata come avrebbero voluto. Credo che quello che è successo a me e Belen dia speranza", ha aggiunto De Martino.

Alla giornalista che gli ha fatto presente quanto Maria De Filippi sia stata importante sia per la sua carriera (iniziata ad Amici dieci anni fa) che per la sua vita amorosa (sempre nel talent ha conosciuto la moglie), il conduttore ha infine risposto: "Lei è stata la prima persona a scommettere su di me e a darmi fiducia.

Pubblicità

Non lo dimenticherò mai".