Solo qualche settimana fa Rocco Fredella aveva abbandonato il trono over di Uomini e donne tra le lacrime, accusando Gemma Galgani di essere una delle cause del suo addio al programma. A distanza di pochi giorni però, l'ex cavaliere attraverso il suo profilo Instagram, ha presentato la sua nuova fidanzata, destando nei fan del programma di Maria De Filippi molti dubbi.

In molti infatti, sospettano che la conoscenza con la nuova donna sia iniziata mentre Rocco era negli studi di Mediaset e che questo sia il reale motivo del suo abbandono alla trasmissione. In molti sui social lo hanno attaccato e sempre su Instagram lo stesso Fredella ha voluto chiarire la sua posizione, dichiarando di non aver mai preso in giro nessuno e che quanto successo con la nuova fidanzata è stato un colpo di fulmine avvenuto dopo l'uscita da Uomini e donne.

Rocco Fredella replica alle accuse: 'Non ho mai preso in giro nessuno'

Rocco presenta la nuova fidanzata, bufera sui social

Solo qualche settimana fa, i fan di Uomini e donne hanno assistito all'abbandono di Rocco Fredella, il quale, tra le lacrime, ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, dopo essersi reso conto che non sarebbe mai riuscito a riconquistare Gemma. Molte le accuse e le frecciatine lanciate alla dama torinese, tanto che la Galgani è stata fatta passare come la responsabile del suo allontanamento.

Le cose però, sono cambiate a distanza di pochi giorni, in particolare dopo un post del Fredella, con il quale l'ex cavaliere presentava ai followers la sua nuova fidanzata. Se in molti si sono congratulati con l'uomo, molti altri invece, hanno storto il naso, sostenendo che Rocco abbia preso in giro Gemma e il programma. Una vera e propria bufera sui social, dove gli utenti hanno insinuato il dubbio che la conoscenza con la nuova fiamma sia iniziata già da tempo, quando l'uomo partecipava a Uomini e donne.

U&D, Rocco risponde alle accuse: 'Non ho mai preso in giro nessuno'

Preso di mira dagli haters subito dopo aver presentato la nuova fidanzata, Rocco ha voluto replicare alle accuse, dichiarando di non aver mai preso in giro nessuno, né il programma di Maria De Filippi, né tanto meno Gemma Galgani. L'ex cavaliere si è difeso dichiarando che l'amore con la sua attuale compagna, è nato subito dopo aver lasciato Uomini e donne, che si è trattato di un colpo di fulmine e che finalmente ora, può dire di essere veramente felice.

Le lacrime dell'uomo viste solo poche settimane fa su Canale 5, sembrano già un lontano ricordo. Fredella sembra aver trovato l'anima gemella ed è pronto a guardare avanti, stanco delle polemiche, senza rinnegare però tutto quanto fatto in passato all'interno del trono over. Nonostante le spiegazioni fornite da Rocco, i dubbi e i sospetti rimangono, anche se, in effetti, non vi sono prove che lui e la nuova fidanzata si frequentassero già prima del suo addio alla trasmissione.