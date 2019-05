Procedono a gonfie vele le relazioni di tutti e tre i Rodriguez: se Cecilia è felicissima con Ignazio Moser da oltre un anno, anche i suoi amati fratelli ultimamente hanno trovato (o ritrovato) l'amore. Jeremias è appena rientrato da una vacanza romantica con Soleil Sorgè ad Ibiza: i due, dopo essersi innamorati all'Isola dei Famosi, hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno di relax con l'approvazione di Belen.

A proposito di quest'ultima, continuano le dediche che lei e Stefano De Martino si scambiano sui social network: in occasione dell'ultima puntata di Made in Sud, l'argentina si è detta fiera del marito, che secondo lei è 'bravo vero'.

Ultima puntata di Made in Sud: Belen applaude Stefano

Lunedì, 13 maggio, è andato in onda l'ultimo appuntamento della nuova stagione di Made in Sud: dopo dieci settimane di risate e ottimi ascolti, lo show di Rai 2 ha salutato il pubblico con una serata all'insegna del divertimento e dei grandi ospiti.

Gossip: Belen Rodriguez fiera di Stefano De Martino, Jeremias vola con Soleil a Ibiza.

Tra gli 1,7 milioni di spettatori che hanno seguito la puntata conclusiva del programma dedicato alla comicità napoletana, c'era anche Belen Rodriguez che, attraverso il suo profilo Instagram, ci ha tenuto a fare i complimenti al marito.

'Stefano De Martino, fiera di te. Davvero bravo, ma bravo vero', ha scritto la showgirl in una Stories che ha fatto mentre in tv il ballerino e Fatima Trotta chiudevano ufficialmente quest'edizione di successo del programma d'intrattenimento.

Il giorno prima che l'argentina lo applaudisse virtualmente per la sua prima vera esperienza da conduttore in Rai, il 29enne ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con una dolce dedica alla moglie. In occasione della 'Festa della Mamma', infatti, il napoletano ha pubblicato un video nel quale Belen giocava sul letto con il figlio ed ha commentato: 'Cuore di mamma'.

Insomma, l'idillio che hanno ritrovato ultimamente la Rodriguez e De Martino sembra procedere a gonfie vele, tanto che i bene informati sono pronti a scommettere che presto i due si risposeranno (o a Napoli o nella loro amata Ibiza) e daranno un fratellino o una sorellina a Santiago.

Jeremias e Soleil innamorati ad Ibiza

Oltre a Belen e Cecilia, anche Jeremias Rodriguez si prepara ad affrontare un'estate d'amore: un antipasto di quelle che saranno le vacanze dell'argentino è stato dato sui social network nei giorni scorsi. Il ragazzo, infatti, è volato ad Ibiza con la fidanzata Soleil Sorgè per un breve periodo: i due si sono immortalati a vicenda nelle escursioni che hanno fatto o mentre posavano in costume da bagno.

Tra i tanti utenti del web che hanno apprezzato gli scatti che i piccioncini hanno pubblicato su Instagram di recente, c'è anche la maggiore dei Rodriguez.

'Che fotona', ha commentato la presentatrice di Colorado sotto ad un'immagine in cui si vedeva il fratello in primo piano che stringeva la mano della compagna che ha conosciuto all'Isola dei Famosi.