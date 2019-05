Stasera su Rai 2 andrà in onda l'ultima puntata della Blind Audition della sesta edizione di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura.

Nell'appuntamento odierno terminerà la fase della formazione dei quattro team, capitanati da Gigi D'Alessio, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan; quest'ultimo ha già 'chiuso' la sua squadra settimana scorsa, con l'ingresso del talento Tommaso Partesana, che ha portato sul palco del talent Facciamo finta di Niccolò Fabi.

Al momento ci sono ancora pochi posti disponibili per entrare a far parte di questa edizione di The Voice of Italy; a Gigi D'Alessio manca solamente un talento, a Guè Pequeno due e a Elettra Lamborghini tre.

Dalla prossima settimana si passerà alla fase dei Knock Out, dove ogni coach suddividerà il proprio team in tre gruppi da quattro e a ognuno di essi assegnerà una canzone; a fine performance il coach deciderà chi far passare alla fase delle Battle e chi, purtroppo, mandare a casa.

The Voice of Italy: in scena l'ultima puntata delle Blind Audition

Per ogni team solo quattro talenti avranno la fortuna di passare alla fase appena citata e di concorrere per aggiudicarsi il titolo di vincitore (ricordiamo che il premio è un contratto discografico).

Per non perdervi nemmeno un dettaglio della puntata, vi aspettiamo a partire dalle 21.20.