Samuel si macchierà di un orribile omicidio. Le anticipazioni di Una vita, in programma nei prossimi mesi in Italia svelano che il marito di Blanca ucciderà Jaime dopo essere stato colto da un raptus di follia con la complicità di Ursula. Blanca, invece, si ricongiungerà con Diego dopo l'arresto.

Una Vita: Jaime smaschera il figlio e Ursula

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda nei prossimi mesi annunciano la morte di Jaime (Carlos Olalla).

Una Vita, spoiler: Jaime muore per colpa del figlio, Ursula nasconde il corpo

Tutto avrà inizio quando l'Alday scoprirà che suo figlio ha usato violenza contro la moglie. Inoltre scoprirà che Samuel ha corrotto il dottor Briz per far credere di aver contratto nuovamente il mercurialismo. L'orafo della casa reale, a questo punto, resterà sconvolto dalla cattiveria del figlio. Nonostante tutto l'uomo non lo metterà nei guai, tanto da comunicare a Blanca che Diego è stato vittima di un errore medico.

Inoltre Jaime cercherà di stare vicino a Samuel (Juan Gareda), tanto da recarsi con lui ad incontrare alcuni possibili clienti della gioielleria.

Pubblicità

Al ritorno, padre e figlio sembreranno aver fatto pace, se le cose non peggiorassero in poco tempo. L'orafo, infatti, pretenderà che il figlio si costituisca per aver violentato più volte la consorte e per aver falsificato il certificato medico di Diego. Inoltre lo minaccerà di denunciarlo qualora osi non presentarsi in caserma.

Anticipazioni Una Vita: Samuel uccide Jaime, Ursula sua complice

Stando agli spoiler di Una Vita, si evince che Samuel verrà preso da un raptus di follia, tanto da scagliarsi contro il povero padre.

Qui comincerà a stringergli il collo, fino a quando non esalerà l'ultimo respiro. Il giovane, a questo punto, scapperà tra le vie di Acacias 38, dove sarà visto da Felipe (Marc Parejo) e Celia. Samuel, inoltre, chiederà di essere interrogato dal commissario Mendez per confessare il suo crimine, se Ursula non avesse un altro piano in mente. Nel frattempo, la Dicenta occulterà il corpo del consorte, preoccupandosi soltanto del bambino che porta in grembo Blanca. Infatti convincerà Samuel a non mettersi nei guai, tanto da informare i vicini che Jaime è partito per un centro termale svizzero.

Pubblicità

Blanca e Diego, di nuovo insieme

Allo stesso tempo, Blanca (Elena Gonzalez) fuggirà di casa con la complicità di Leonor, tanto da raggiungere Diego (Ruben De Eguia), sempre più convinto a vendicarsi dell'omicidio di Martin. I telespettatori di Una Vita scopriranno che il fratello di Samuel sarà ricercato dalla polizia per aver inscenato il suicidio pur di scappare dalla galera, dove era rinchiuso dopo la sommossa operaia ad Acacias 38. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.