Il ricongiungimento ufficiale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è l'unico Gossip del quale si stanno occupando i siti in questi giorni: l'ultimo ex fidanzato dell'argentina, infatti, ha catturato l'attenzione dei curiosi con un paio di foto che ha pubblicato su Instagram. Stiamo parlando ovviamente di Andrea Iannone che, dopo qualche mese dalla rottura con la soubrette, sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad una misteriosa mora che ha immortalato al suo fianco a letto l'altra sera.

Gossip: Belen torna con Stefano, Andrea Iannone si fotografa a letto con una mora.

Dopo l'addio alla Rodriguez, Iannone volta pagina in amore

Risale ad un paio di mesi fa l'ultimo flirt che i settimanali di gossip hanno attribuito ad Andrea Iannone dopo la rottura con Belen Rodriguez. Nello specifico, per alcune settimane, si è parlato con insistenza di una love story con la modella Audrey Bouettè. A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione delle foto che la vedevano passeggiare mano nella mano con il pilota per le vie di Milano, la ragazza usò i social network per annunciare la fine di questa breve ma intensa frequentazione.

La francese dichiarò che, secondo lei, il campione di Moto Gp non era pronto per un nuovo amore perché prima avrebbe dovuto ritrovare se stesso.

Ieri, martedì 7 maggio, lo sportivo ha deciso di stuzzicare la curiosità dei suoi fan pubblicando un paio di foto che lasciano intendere che il suo cuore è finalmente tornato a battere.

Nelle Instagram Stories dell'abruzzese, infatti, sono apparsi due scatti molto "intimi": Andrea si è fotografato prima sdraiato a letto accanto ad una misteriosa ragazza, e poi ha reso lei protagonista di un'immagine che la vedeva di spalle sopra le lenzuola.

La mora vicino alla quale si è mostrato Iannone l'altra sera potrebbe essere sia la sua nuova fiamma che un'amica con la quale condivide molte cose. Per il momento, infatti, non si sa ancora se il motociclista è di nuovo fidanzato oppure se sta solo provando a voltare pagina dopo la batosta che ha preso con la Rodriguez.

Belen e Stefano innamorati e complici anche sui social

La scelta di Andrea Iannone di mostrare sui social network quella che sarebbe la sua nuova compagna, è arrivata a poco tempo di distanza dall'ufficializzazione del ritorno di fiamma tra la sua ex e Stefano De Martino.

Dopo mesi di gossip e avvistamenti, Belen Rodriguez e il marito hanno usato Instagram per confermare di essere di nuovo una coppia.

Da quando hanno pubblicato la loro prima foto insieme (scattata dal figlio Santiago durante la vacanza in Marocco che si sono concessi per Pasqua), il ballerino e la showgirl sembra ci abbiano preso gusto a scambiarsi dichiarazioni d'amore in rete.

L'argentina posta continuamente scatti con il marito, lui ricambia commentando "Sì a vita mia" oppure "Solo tu".

Insomma, pare siano lontanissimi i tempi in cui sia Belen che Stefano si lamentavano dell'eccessiva attenzione dei media sul loro rapporto. Dal chiedere rispetto per la loro privacy, i due sono passati a fornire quotidianamente spunti di discussione agli amanti della cronaca rosa.